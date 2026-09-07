تهدید لیگ عراق به تعطیلی به خاطر بحران مالی

جوان آنلاین: در حال حاضر، سیستم فوتبال عراق با چالشی مالی بسیار دشوار روبه‌رو است که همزمان با شرایط استثنایی منطقه، جنگ جاری و پیامدهای اقتصادی آن، فشارهای زیادی بر نقدینگی و هزینه‌های عمومی وارد کرده است. این بحران اکنون به مرحله‌ای رسیده که ادامه مسابقات لیگ را به طور جدی تهدید می‌کند.

از یک سو، داوران حقوق خود را از فصل گذشته تا مسابقات فعلی دریافت نکرده‌اند و این امر ممکن است منجر به اعتصاب داوران از قضاوت در بازی‌ها شود.

از سوی دیگر، تنها سیزده روز دیگر، مجوزهای فناوری کمک داور ویدیویی (VAR) منقضی می‌شوند و بودجه کافی برای تمدید مجوزهای سالانه آن وجود ندارد.

رسانه معرض الکرة عراق در ادامه این گزارش خود نوشت: واقعاً تاسف‌بار است که لیگ ما با توقف روبه‌رو شود، به ویژه پس از آغاز رقابت‌های هیجان‌انگیز این فصل که شادابی را به تماشاگران و استادیوم‌ها بازگرداند. امیدواریم تمام نهادهای ذی‌ربط برای غلبه بر این بحران مالی در اسرع وقت همگام شوند.

علیرضا منصوریان و یحیی گل‌محمدی دو سرمربی ایرانی در لیگ عراق هستند که باعث حضور چند بازیکن ایرانی هم در این لیگ شده‌اند.

منصوریان بارها از مشکلات مالی الطلبه شکایت کرده است به طوری‌که حتی اعلام کرد که چند ماه حقوق دریافت نکرده است اما وضعیت تیم یحیی گل‌محمدی باتوجه به این‌که در کردستان عراق قرار دارد متفاوت است و این تیم با مشکل مالی مواجه نیست.