شهادت ۴ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جوان آنلاین: منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند: در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، ۴ فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیده و شماری دیگر نیز زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره همچنین از زخمی شدن شماری از فلسطینیان در حمله نظامیان صهیونیست به روستای «حجه» در شرق «قلقیلیه» واقع در شمال کرانه باختری اشغالی خبر داد.

از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، تجاوزهای رژیم صهیونیستی و نقض آتش بس، منجر به شهادت بیش از ۱۳۱۸ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۴۳۷۵ نفر دیگر شده است.

در این مدت تیم‌های امدادی پیکر صدها شهید فلسطینی را از زیر آوار بیرون کشیده‌اند.