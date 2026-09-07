شبکه الجزیره در گزارشی به دلایل عدم تأثیر حربه تحریم و محاصره علیه ایران از سوی آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: سایت شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: آمریکا در جنگ های معاصر خود نتوانسته هیچ کدام از اهداف مد نظرش را محقق کند. صحنه های تاریخی در فرودگاه کابل، پرواز بالگرد بر فراز سفارت آمریکا در هانوی، کشته شدن ۶۰ هزار نظامی در جنگ ویتنام و در نهایت امضای توافق پاریس برای خروج واشنگتن از این جنگ، ریختن هزاران تن بمب بر روی افغانستان و عقب نشینی ناگهانی از این کشور که بیشتر شبیه فرار بود همه و همه یادآور این نکته است.

امروزه نیز جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بود به از بین رفتن برنامه هسته ای و موشکی و ساقط شدن نظام حاکم بیانجامد اما این اهداف محقق نشد. هر حمله آمریکا با پاسخ ایران رو به رو می شود به این معنی که ایرانی ها تسلیم نشده و اراده آنها تضعیف نشده است.

تحریم های اعمال شده علیه ایران نیز یادآور همان تحریم های چهل و اندی سال گذشته است. آمریکا بعد از حمله عراق به کویت دست به تحریم و محاصره این کشور زد و مانع رسیدن غذا و دارو به عراق شد اما در خصوص ایران موضوع فرق می کند.

مساحت این چند برابر مساحت عراق است. کشورهای اطراف ایران با نظام حاکم تهران دشمنی ندارند. ایران مرزهای طولانی با پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و عراق دارد و از طریق عراق نیازهای ایران تأمین می شود.

علاوه بر آن این ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در شمال داشته و با کشورهای شمالی به ویژه روسیه در ارتباط است. به همین دلیل تحریم ها هر چقدر هم که تشدید شود نمی تواند ایرانی ها را تسلیم کند.

مسئله جالب آن که الان بیشتر درباره بازگشایی تنگه هرمز که دلیل آغاز جنگ نبود صحبت می شود تا اهداف مورد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی از آغاز تجاوز به ایران.