جوان آنلاین: «حمدالله فطرت» معاون سخنگوی دولت سرپرست افغانستان به ریانووستی گفت: کابل به هیچ‌کس اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای ایجاد تهدید علیه دیگر کشورها استفاده کند.

وی با بیان اینکه سراسر افغانستان تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارد، افزود: از زمان بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت امنیتی در افغانستان به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است.

پاکستان از جمله کشورهایی است که طالبان افغانستان را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است.

اسلام آباد معتقد است گروهک های تجزیه طلب و جریان های تروریستی مخالف پاکستان مثل گروهک «تحریک طالبان» تحت حمایت طالبان افغانستان قرار دارند و در این کشور پناه گرفته اند.