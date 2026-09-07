چند شهید و زخمی با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه

حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه با نقض آتش‌بس ادامه یافت و در پی آن چند فلسطینی از جمله چند کودک به شهادت رسیده و یا زخمی شدند.

جوان آنلاین:منابع خبری از تداوم حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند؛ حملاتی که همزمان با نقض آتش‌بس، به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان فلسطینی منجر شده است.

یک منبع در بیمارستان الشفا اعلام کرد: در پی حمله رژیم صهیونیستی به منطقه «الرمال» در غرب شهر غزه، شماری از فلسطینیان شهید و زخمی شدند.

بیمارستان شهدای الاقصی نیز اعلام کرد: بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به مدرسه‌ای در مرکز نوار غزه که آوارگان در آن پناه گرفته بودند، یک کودک به شهادت رسید و شماری دیگر زخمی شدند.

برخی منابع بیمارستانی در نوار غزه نیز از شهادت چهار فلسطینی، از جمله یک کودک و زخمی شدن شماری دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه خبر دادند.

به گفته این منابع، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در مناطق غزه و دیرالبلح به پنج نفر، از جمله دو کودک، رسیده است.

همچنین پیش از این، انفجار شدیدی در غرب شهر غزه در شمال نوار غزه رخ داد.

منابع محلی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی منطقه‌ای در نزدیکی میدان «حیدر» را هدف حمله قرار داده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ جنگی گسترده را علیه مردم نوار غزه آغاز کرد.

این رژیم با وجود ماه‌ها کشتار و تخریب، نتوانست به اهداف اعلامی خود از جمله نابودی جنبش حماس و آزادی اسرای صهیونیست از طریق جنگ دست یابد و در نهایت به توافق آتش‌بس با این جنبش تن داد.

با وجود برقراری آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض مفاد آن و ادامه حملات علیه نوار غزه ادامه داده است.