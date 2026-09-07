کد خبر: 1378049
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تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
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حمله به نامزد دموکرات فرمانداری اوهایو در یک رویداد انتخاباتی

ف یک فرد مسلح در جریان یک رویداد انتخاباتی در اوهایو به سمت «ایمی اکتون» نامزد دموکرات فرمانداری حمله ور شد و پس از زمینگیر شدن توسط تیم امنیتی بازداشت شد.

جوان آنلاین: یک فرد مسلح در جریان یک رویداد انتخاباتی در ایالت اوهایو، پس از هجوم به سمت «ایمی اکتون»، نامزد حزب دموکرات برای فرمانداری این ایالت، بازداشت شد.

به گزارش سی‌بی‌اس، جری گرین، کلانتر شهرستان ماهونینگ اعلام کرد: در جریان این حادثه که در محل برگزاری نمایشگاه «کنفیلد» به وقوع پیوست، پاتریک هاوس ۳۸ ساله ساکن اوهایو با هجوم به سمت اکتون، چندین نفر از جمله دو سالمند را که روی ویلچر برقی بودند بر زمین انداخت و آنها را مجروح کرد.

وی افزود : این فرد به دو قبضه اسلحه و یک سلاح سرد مسلح بوده، اما اعضای تیم امنیتی پیش از رسیدن مأموران پلیس موفق شدند او را زمین‌گیر و بازداشت کنند.

وین پنی جونیور، نامزد حزب دموکرات برای مجلس نمایندگان از ایالت اوهایو نیز گفت: معترضان در چادر حزب دموکرات تجمع کرده بودند که یکی از آنها ناگهان از میان جمعیت به سمت اکنون هجوم برد.

ویوک راماسوامی، نامزد جمهوری‌خواه فرمانداری اوهایو نیز این حادثه را «کاملاً غیرقابل‌قبول» توصیف کرد.

فرماندار اوهایو هم ضمن ابراز خرسندی از سلامت اکتون تأکید کرد که خشونت در رویدادهای سیاسی هیچ جایگاهی ندارد.

برچسب ها: امریکا ، دموکرات ، حمله
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