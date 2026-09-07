خسارت سنگین به پهپادهای آمریکایی در جنگ با ایران؛ سرنگونی ۴۵ فروند MQ-۹

جوان آنلاین: کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با استناد به گزارشها و اطلاعات منتشرشده از سوی منابع آمریکایی اعلام کرد که ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران دستکم ۴۵ فروند پهپاد MQ-۹ Reaper را از دست داده است؛ رقمی که معادل حدود یکچهارم ناوگان این پهپادها پیش از آغاز جنگ برآورد میشود.
روزنامه «واشنگتنپست» نیز پیشتر با استناد به اظهارات سه مقام آمریکایی، از نابودی یا از دست رفتن دستکم ۴۵ فروند MQ-۹ خبر داده بود. بر اساس این گزارش، ارزش این خسارت برای آمریکا بیش از ۱.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
در همین حال، مقامهای نیروی هوایی آمریکا نیز نسبت به میزان فرسایش ناوگان MQ-۹ ابراز نگرانی کردهاند. «کریستوفر نیمِی»، معاون رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا در امور نوسازی، اخیراً اعلام کرد که این نیرو در پی تسریع روند جایگزینی MQ-۹ با پهپادهایی ارزانتر و قابلمصرفتر است.
برخی گزارشها شمار پهپادهای عملیاتی باقیمانده را حدود ۱۳۵ فروند اعلام کردهاند؛ رقمی که پایینتر از سطح مورد نیاز عملیاتی نیروی هوایی آمریکا عنوان شده است.
پهپاد MQ-۹ یکی از اصلیترین هواپیماهای بدونسرنشین آمریکا برای عملیات شناسایی، پایش و حمله به اهداف زمینی به شمار میرود و خسارت واردشده به این ناوگان، فشار قابل توجهی بر توان عملیاتی آمریکا در منطقه وارد کرده است.