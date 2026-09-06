جوان آنلاین: آیتالله موسوی تاکید کرد: دولت باید در راستای تحقق عدالت گام بردارد زیرا دولتی که بدون عدالت اداره شود، هدف و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه آثار سیاستهای دولت بهروشنی در عرصه اقتصادی نمایان شده است، از تداوم برخی سیاستهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت این روند فشار بیشتری بر شهروندان وارد کرده و آنان را وادار میکند هزینه زیادی بپردازند.
امام جمعه بغداد همچنین از سیاستهای حوزه مسکن، مالیات و اقدامات بانکی انتقاد کرد و گفت برخی طرحهای مسکن که قرار بود در خدمت اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه باشد، به دلیل افزایش قیمتها و سودهای بالا، عملاً از دسترس این اقشار خارج شده است.
وی افزود: الزام شهروندان به طی کردن مراحل متعدد بانکی و مالیاتی هنگام خرید و فروش، فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد میکند و تداوم فقر و مشکلات معیشتی، آثار خود را بر زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز بر جای گذاشته و موجب افزایش مشکلات و آسیبهای اجتماعی در جامعه شده است.
آیتالله موسوی همچنین از عملکرد برخی سیاستمداران انتقاد کرد و گفت برخی از آنان بر اساس عادت در برابر بحرانها و فشارها، از رویکردهای خود عقبنشینی میکنند و پس از برطرف شدن بحران، بار دیگر همان روند گذشته را در پیش میگیرند.
وی با اشاره به درخواستهای پیشین مرجعیت عالی دینی برای تغییر این الگوی سیاسی، بر ضرورت انتخاب چهرهها و شخصیتهای جدیدی تأکید کرد که مردم پیش از این تجربه منفی و نامطلوبی از عملکرد آنان نداشته باشند.
ملت آگاه باید حقوق خود را مطالبه کند
امام جمعه بغداد تصریح کرد: ملت آگاه نباید ساکت بماند بلکه باید سخن بگوید، حقوق خود را مطالبه کند و مسئولان را مورد بازخواست قرار دهد.
وی خواستار تلاش جمعی تحت هدایت مرجعیت عالی دینی برای روی کار آمدن رهبری سیاسی شد که اهل علم و دانش و برقراری عدالت بوده و توان مدیریت کشور را داشته باشد و بتواند وضعیت موجود را اصلاح کند.
آیتالله موسوی همچنین با انتقاد شدید از آنچه وابستگی برخی سیاستمداران به آمریکا خواند، تأکید کرد که تصمیمگیری درباره مسائل مرتبط با حاکمیت عراق، از جمله موضوع انحصار سلاح در دست دولت، باید یک مساله داخلی به دور از تأثیر دیکتهها و فشارهای خارجی باشد.
مشکل عراق سلاح و نفت نیست
وی با هشدار درباره پیامدهای تحویل سلاح و با طرح این پرسش که چه کسی «مصلحت عراق» را تعیین میکند؟ اظهار داشت این نگرانی وجود دارد که این وضعیت به فشارهایی علیه فرماندهان مقاومت و مجاهدان منجر شود و دامنه آن به تغییر ماهیت، ساختار فرماندهی، رویکرد و فرهنگ دینی حشد الشعبی (بسیج مردمی) نیز کشیده شود.
امام جمعه بغداد تأکید کرد: مشکل اصلی عراق نه سلاح است و نه نفت، بلکه «حاکمیت و استقلال تصمیم سیاسی» است. وی خواستار تشکیل دولتی شد که واقعاً دولت مردم باشد، برای نجات شهروندان و تحقق عدالت تلاش کند و از وابستگی به قدرتهای خارجی دور باشد.
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان سخنان خود همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت کشور، حاکمان و ملت تأکید کرد و خواستار آن شد که مردم عراق به تمامی حقوق خود دست یابند و این کشور بتواند تصمیمگیری و حاکمیت مستقل خود را به دور از دخالتهای خارجی، بازیابد.