شمار جانباختگان سیل نپال به ۱۳۴۴ نفر رسید؛ ۴۸۸۶ نفر همچنان ناپدید هستند

پلیس نپال از افزایش شمار جانباختگان سیل ویرانگر هفته گذشته در این کشور به یک هزار و ۳۴۴ نفر خبر داد و اعلام کرد: بر اثر این سیل تعداد چهار هزار و ۸۸۶ نفر نیز مفقود شده اند و همچنان تلاش های امداد و نجات در منطقه ادامه دارد.

جوان آنلاین: براساس آخرین گزارش اعلامی از سوی پلیس، ۶۰۶ تبعه خارجی نیز که به عنوان گردشگر در منطقه حضور داشتند در لیست مفقودین این سیل قرار دارند.

به گزارش ایرنا، سیل کریدور رودخانه‌های بهوته کوشی و تریشولی در مرکز نپال، خسارات مالی و جانی زیادی بر این کشور وارد کرد و احتمال افزایش شمار کشته ها، بسیار بالاست.

گمان می‌رود تعداد زیادی از کسانی که از محل حادثه دور مانده‌اند، در تونل‌های ۱۱ پروژه برق آبی در امتداد دو کریدور رودخانه گرفتار شده باشند و عملیات نجات در این تونل ها در حال انجام است.

روز جمعه، دو نفر زنده از تونل پروژه ۶۰ مگاواتی در منطقه راسووا نجات یافتند.

دولت نپال اعلام کرد که تلاش‌های امداد و نجات برای یافتن افرادی که هنوز با آنها در ارتباط نیستند، در جریان است و مقامات در حال کار بر روی بازیابی اجساد، شناسایی هویت و عملیات امدادی هستند.

سازمان‌های امنیتی عملیات جستجو و نجات را در مناطق سیل‌زده تشدید کرده‌اند و طبق اعلام پلیس، تاکنون هشت هزار و ۹۶۲ نفر از جمله یک هزار و ۵۵۲ تبعه خارجی نجات یافته‌اند.

مقامات همچنین در حال افزایش تلاش‌های خود برای شناسایی اجساد کشف شده هستند، به گفته پلیس، نمونه‌های DNA از یک هزار و ۲۶۰ فوت شده در این حادثه و ‌۱۰۱۲ نفر از بستگان متوفی جمع‌آوری شده است.

پلیس نپال نزدیک به هشت هزار نفر از پرسنل خود را برای عملیات جستجو، نجات و امدادرسانی مستقر کرده است، ۶۵ نفر از پرسنل پلیس تحت تأثیر این فاجعه قرار گرفته‌اند، در حالی که ۲۵ نفر همچنان در دسترس نیستند.

سیل همچنین خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های فیزیکی و املاک خصوصی در امتداد سیستم‌های رودخانه‌ای بوت کوشی و تریشولی وارد کرده است که بنا بر اعلام وزارت دارایی، بین چهار تا پنج میلیارد دلار برآورد می شود.

نپال پس از پایان مراحل امداد و نجات، از جامعه بین‌المللی برای روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده درخواست حمایت کرده است.