یک رسانه غربی اعلام کرد که در سفر فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا به مسکو، گام‌های بعدی مذاکرات صلح اوکراین بررسی شد.

جوان آنلاین: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد مسکو و واشنگتن گام‌های بعدی در مذاکرات حل‌وفصل مناقشه اوکراین را بررسی کردند.

به گزارش مهر، این مقام کاخ سفید از توضیح درباره جزئیات مذاکرات استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا با مقامات روسیه خودداری کرد.

رویترز به نقل از این مقام کاخ سفید نوشت: طی چند هفته آینده، درباره جزئیات مذاکرات اطلاع رسانی خواهد شد.

فرستادگان رئیس‌جمهوری آمریکا پس از دیدار با مقامات روسیه، برای دیدار با مقامات اوکراین عازم این کشور شدند.

این دو فرستاده آمریکایی پس از دیدار و مذاکرات بیش از سه‌ساعته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو، راهی اوکراین شده‌اند. منابع خبری نیز سفر آنها به اوکراین را مرحله بعدی این مأموریت دیپلماتیک اعلام کرده‌اند.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده که مذاکرات پوتین با ویتکاف و کوشنر سازنده و بسیار صریح بوده است.

وی افزود که ویتکاف و کوشنر متعهد شدند از ارزیابی‌های پوتین درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین در مذاکرات خود در کی‌یف استفاده کنند.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که پوتین بر عزم خود برای ورود به گفتگویی سازنده با آمریکا درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین تأکید کرده است.

به گفته اوشاکوف، پوتین در دیدار با فرستادگان ترامپ بر ضرورت رسیدگی به تمامی علل ریشه‌ای مناقشه اوکراین تأکید کرد.

وی بدون ذکر جزییات تنها گفت که ویتکاف و کوشنر پیشنهادهای خود را برای حل‌وفصل مناقشه در اوکراین ارائه کردند.