جوان آنلاین: شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یک هشدار خطاب به صهیونیست ها در خصوص سفر به کشورهای اردن، قطر، مصر، سومالی صادر کرد و از صهیونیست های مستقر در این کشورها خواست هر چه سریعتر آنها را ترک کنند.

این هشدار در آستانه موسم اعیاد یهودیان صادر شده است.

هشدار مذکور از سوی تل آویو شامل عربستان، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، لیبی و الجزایر نیز می شود. شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به تداوم مخاطرات احتمالی در کشورهای اطراف ایران از جمله ترکیه، جمهوری آذربایجان و امارات نیز اشاره کرد و مدعی دریافت اطلاعاتی در خصوص اقدامات تهران یا نیروهای وابسته به آن شد.

به نظر می رسد گسترش نفرت از صهیونیست ها باعث شده آنها نتوانند به راحتی در میان کشورهای جهان تردد کرده و سفر کنند.