حملات سنگین هوایی به جنوب لبنان/ شهادت ۲ نفر در «عربصالیم»

منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان و شهادت ۲ شهروند این کشور خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع لبنانی از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و منابع وابسته به دفاع مدنی لبنان نیز به الجزیره اعلام کردند که حمله این رژیم به شهرک «عربصالیم» در جنوب این کشور دو شهید برجا گذاشته است.

همزمان منابع لبنانی اعلام کردند که بیمارستان «صلاح غندوز» در شهرک نبطیه الفوقا در جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به طور کامل ویران شد.

این منابع اعلام کردند که این بیمارستان خالی از کادر درمان و بیماران بود.

همچنین منابع لبنانی از حمله پهپادی به یک موتور سیکلت در شهرک یادشده خبر دادند.

از سوی دیگر «آیلا واویه» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: حزب الله صبح امروز دو پهپاد انتحاری به سمت نیروهای ما در جنوب لبنان شلیک کرد. این نقض آشکار آتش بس از سوی حزب الله بود. ارتش اسرائیل در حال حاضر حملاتی در جنوب لبنان در واکنش به این اقدام حزب الله انجام می دهد.

این درحالی است که روستاهای نبطیه از ساعات اولیه بامداد شاهد حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی بوده است.

جنگنده های اسرائیلی همچنین شهرک های «القنطره»، «زوطر شرقی» و حومه «طلوسه» را به شدت بمباران کردند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.