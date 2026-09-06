جوان آنلاین: تارنمای روزنامه نیویورک پست به نقل از مصاحبه پسر ارشد و ۵۶ ساله رئیس جمهوری پیشین آمریکا با جان کاتسیماتیدیس (John Catsimatidis)، میلیاردر و مالک برخی از فروشگاه های زنجیره ای گفت که "شاید مجبور شود" نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ شود.

بایدن گفت: اگر حمایت شما (کاتسیماتیدیس) را جلب کنم، ممکن است مجبور شوم (نامزد ریاست جمهوری شوم). آنچه که بیش از هر چیز برای من اهمیت دارد، ۵۰ میلیون آمریکایی است که هنوز از اعتیاد رنج می‌برند.

بایدن، که به گفته خود اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده و در پرونده فدرال رسیدگی به اتهامات مربوط به اسلحه و مالیات محکوم شده است، گفت که صلاحیت اصلی او برای ریاست جمهوری "پایبندی به حاکمیت قانون" است.

در صورت پیروزی این چهره جنجالی و تصدی سمت فرماندهی کل قوا، وی برای نخستین بار از سال ۲۰۱۴ و اخراج از نیروی دریایی پس از مثبت شدن آزمایش کوکائین، وارد ساختار نظامی آمریکا می‌شود.

بایدن گرچه پنج فرزند از سه همسر دارد، اخیراً در یک مصاحبه فاش کرد که "۴۸.۶ درصد" همجنسگرا است.

در نهایت، فرزند ارشد جو بایدن در این گفت و گو متعهد به نامزدی برای ریاست جمهوری نشد و گفت که دموکرات‌ها "داوطلبان نامزدی فوق‌العاده ای" دارند.

او گفت: من به شخصه عاشق گوین نیوسام (فرماندار ایالت کالیفرنیا) هستم.