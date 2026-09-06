بمباران سنگین شرق شهر غزه

جوان آنلاین: اشغالگران صهیونیست روز یکشنبه نیز به نقض آتشبس در نوار غزه ادامه دادند و اقدام به تیراندازی، گلولهباران و حملات هوایی به چندین منطقه به ویژه در شهر غزه و شمال رفح کردند.
خبرنگار شهاب گزارش داد که تانکهای اسرائیلی به شدت در شرق شهر غزه آتش گشودند و همزمان با آن، توپخانه ارتش اشغالگر به اطراف منطقه «السنافور» در محله «التفاح» شلیک کرد.
وی افزود که یک پهپاد اسرائیلی به محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه شلیک کرد، در حالی که آتش اسرائیل در اطراف منطقه «الزرقاء» و خیابان تونل در شمال شرق غزه گسترش یافت.
جنگنده های اسرائیلی همچنین حمله هوایی سنگینی به شرق شهر غزه انجام دادند و مجتمع «الضخره» در این منطقه را به طور کامل ویران کردند.
این حملات همزمان با تیراندازی از خودروهای نظامی اسرائیل بود.
خبرنگار شهاب ادامه داد که تانکهای اسرائیلی به شدت شمال رفح را زیر آتش گرفتند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که اشغالگران به نقض مکرر توافق آتش بس غزه از طریق تیراندازی، گلولهباران و حملات هوایی ادامه میدهند و جان فلسطینیان در سراسر نوار غزه را در معرض تهدید مستقیم قرار میدهند.
وزارت بهداشت غزه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه به ۷۳ هزار و ۶۵۱ شهید و ۱۷۴ هزار و ۵۷۵ مجروح افزایش یافته است.