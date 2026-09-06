سیاستمدار عراقی: خروج نیروهای آمریکایی از اربیل تاکتیکی وغیر واقعی است

یکی از سیاستمداران عراقی با اشاره به گزارش‌های مربوط به خروج نظامیان آمریکایی از اربیل در اقلیم کردستان عراق گفت: خروج این نیروها تاکتیکی وغیر واقعی است.

جوان آنلاین: «رائد محمد الدلیمی»، عضو ائتلاف الانبار، گزارش‌های منتشر شده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌هایشان در استان اربیل را یک خروج «تاکتیکی» توصیف کرد و گفت: آنچه دولت آمریکا از طریق رسانه‌ها در مورد آغاز خروج از پایگاه‌های نظامی در اربیل تبلیغ می‌کند، بی‌اساس است. این صرفاً انتقال تجهیزات نظامی به پایگاه «التنف» در سوریه است که در حال حاضر نیازی به آن نیست.

وی افزود: این اقدام در چارچوب استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه قرار می‌گیرد و صحبت از خروج آمریکا از عراق صرفاً با اهداف رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

الدلیمی خاطرنشان کرد: انتقال تجهیزات از پایگاه هوایی الحریر به پایگاه هوایی التنف در سوریه بخشی از تغییر در ماهیت ماموریت‌های نظامی نیروهای آمریکایی است به این معنی که واشنگتن با متوقف کردن عملیات شناسایی زمینی، ماموریت‌های خود را به عملیات جنگنده‌ها و پهپادها محدود کرده است.

وی بیان کرد: واشنگتن در تلاش برای القای این مضوع است که پایگاه‌های نظامی‌اش در عراق تقریباً خالی هستند.

دروغ رسانه‌ای آمریکا

از سوی دیگر «هاوال دیدار» سیاستمدار مستقل کُرد عراقی گفت: بحث خروج آمریکا از اقلیم کردستان عراق دروغ رسانه ای است زیرا عقب نشینی واقعی در کار نیست. نیروهای آمریکایی همچنان در پایگاههای نظامی خود در داخل اربیل مستقر هستند.

وی نیز اقدامات آمریکایی‌ها را تاکتیکی و گمراه کننده دانست و گفت: نیروهای آمریکایی از درب بیرون می‌روند و با عناوین و نام‌های جدید از پنجره وارد می‌شوند.

از سوی دیگر« کریم علیوی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با اشاره به اینکه خون شهدا محرک اساسی برای درخواست خروج کامل همه نیروهای خارجی از عراق، به ویژه نیروهای آمریکایی، است، بر ضرورت حفظ حاکمیت کشورش تاکید کرد.

وی اظهار داشت: خون شهدای ما برای تضمین خروج کامل همه نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای آمریکایی، کافی است. فداکاری‌های فرزندان عراق در مقابله با تروریسم و دفاع از کشور فراموش نخواهد شد و حاکمیت ملی اولویتی غیرقابل چشم پوشی است.

علیوی خواستار «موضعی واحد در مورد پایان دادن به حضور نظامی خارجی» شد.

پایگاه الحریر در اقلیم کردستان عراق و در مجاورت فرودگاه اربیل، محل استقرار نیروهای آمریکایی و تجهیزات نظامی سنگین آن‌ها است.