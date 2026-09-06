آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، پس از دیدار با اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تنش‌های ژئوپلیتیک میان کشورهای ما همچنان پابرجاست.

جوان آنلاین: سیلوانوف روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری تاس درباره دیدارش با وزیر خزانه داری آمریکادر اشویل افزود: «این نخستین دیدار ما بود؛ یا بهتر بگویم، دیداری مقدماتی. امروزه تنش‌های ژئوپلیتیک میان کشورهای ما همچنان پابرجاست و قطعاً بر روابط میان نهادهای مالی تأثیر می‌گذارد.»

وی ادامه داد: مسکو و واشنگتن در خصوص مسائل مالی نقاط مشترکی دارند که نیازمند گفتگو است.

سیلوانوف تصریح کرد : «ما به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک بودیم؛ نقاط همسویی وجود دارد که باید درباره آن‌ها گفت و گو شود.»

وی تأکید کرد: «درک این نکته حائز اهمیت است که اختلافات سیاسی، مسائل اقتصادی و تجاری را از بین نمی‌برد. این بدان معناست که ما باید هر جا که با منافع هر دو طرف همسو باشد، به دنبال راهکار باشیم و همکاری را حفظ کنیم.»

وزیر دارایی روسیه از ۳۱ اوت تا ۱ سپتامبر ( ۹ تا ۱۰ شهریور) در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ در شهر اشویل آمریکا شرکت کرد.