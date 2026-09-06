جوان آنلاین: « هیثم الخزعلی»، کارشناس امور امنیتی عراقی گفت: مرز عراق و سوریه با یک چالش امنیتی پیچیده روبه رو است و لزوم تقویت استقرار نیروهای امنیتی و اجرای اقدامات مؤثرتر برای جلوگیری از نفوذ و عبور غیرقانونی، ضروری است.
الخزعلی تصریح کرد: امنیت مرزی فقط با ایجاد خاکریزها، سیم خاردار یا نظارت الکترونیکی تامین نمیشود؛ بلکه به تعداد کافی از نیروهای امنیتی نیاز است که بتوانند با هرگونه تلاش برای نفوذ غیرقانونی مرزی مقابله کنند.
وی افزود: برخی از سوریها از طریق اقلیم کردستان وارد عراق شدهاند؛ روش جدیدی برای عبور که به آنها اجازه میدهد از مرز و ایستهای بازرسی دولت مرکزی عراق عبور کنند. چنین مسیرهایی میتواند یک آسیبپذیری امنیتی باشد که باید به طور جدی به آن رسیدگی شود.
الخزعلی از دولت عراق خواست ضمن فعال کردن سازمانهای اطلاعاتی و تقویت تلاشهای امنیتی و اطلاعاتی، تعداد کافی نیرو در مرز عراق و سوریه مستقر کند.
او بر اهمیت تامین پدافند هوایی، توسعه سیستمهای رصد الکترونیکی و تشدید نظارت با استفاده از پهپادها نیز تاکید و اعلام کرد: کنترل مرز نیازمند یک سیستم امنیتی یکپارچه است که نیروهای زمینی، اطلاعات و فناوری مدرن را با هم ترکیب کند.
خبرگزاری المعلومه گزارش داد،: پیش از این، رسانههای اجتماعی ویدئویی را منتشر کردند که نشان میداد سوریها از طریق شکافی در دیوار مرزی وارد خاک عراق میشوند و این امر سؤالاتی را در مورد سطح استحکامات و کنترل در امتداد مرز ایجاد کرد و موضوع نفوذ و عبور غیرقانونی را به یک نگرانی امنیتی تبدیل کرده است.