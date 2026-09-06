سناتور آمریکایی: باید به جنگ علیه ایران پایان دهیم

جوان آنلاین: این سناتور دموکرات ایالت ماساچوست بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آیا خواهان قیمت بنزین پایین‌تر هستید؟ پس به جنگ ترامپ در ایران پایان دهید.

وی افزود: آیا قیمت مواد غذایی پایین‌تر می‌خواهید؟ تعرفه‌های غیرقانونی ترامپ متوقف کنید. آیا هزینه‌های درمانی پایین‌تر می‌خواهید؟ قطع کمک‌های درمانی توسط ترامپ را معکوس کنید.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد، در حالی که جنگ علیه ایران جریان جهانی سوخت را مختل کرده است، قیمت گازوئیل در آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرده و به ۵.۸۵ دلار در هر گالن افزایش کرد.

گران‌تر شدن سوخت، هزینه‌های کسب‌وکارها را در بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد و خریداران ممکن است شاهد شوک‌های بیشتر و بیشتری به قفسه‌های فروشگاه‌ها باشند.

یکی از فوری‌ترین فشارها در بخش مواد غذایی احساس می‌شود، به ویژه در مورد محصولات کشاورزی، گوشت و سایر مواد غذایی فاسدشدنی که باید مرتبا حمل و انبار شوند.

از آنجا که رأی‌دهندگان از مدیریت اقتصادی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ناراضی هستند افزایش بهای گازوئیل می‌تواند به چالش‌های سیاسی پیش روی جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر بیفزاید.