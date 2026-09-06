انفجارهای شدید در جنوب غرب یمن

جوان آنلاین: خبرنگار الجزیره با اعلام این خبر به جزییات بیشتر و تلفات احتمالی و علت این انفجارها هیچ اشاره ای نکرده است.
این درحالی است که سخنگوی نیروهای مسلح نیروهای دولت مستعفی یمن در اظهاراتی مدعی شد: نیروهای مسلح ما در یک عملیات نظامی، توانمندیها حوثی ها (انصارالله) را در پایگاه نظامی «اللبنات» واقع در استان الجوف (شمال یمن) منهدم کردند.
این تحولات به دنبال افزایش درگیریها و تشدید تحرکات نظامی در جبهههای مختلف یمن رخ میدهد.
دیروز شنبه نیز درگیریهای شدیدی میان نیروهای مسلح یمن و شبهنظامیان وابسته به عربستان در محور الکدحه در غرب استان تعز جریان داشته است.
این درگیریها با تبادل آتش توپخانه و استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین همراه شده بود.
همچنین گزارشهایی نیز از وقوع درگیریهای شدید میان دو طرف در مناطق الکدحه و الطویر حکایت داشت.
این تحولات در حالی رخ داد که درگیریها در جبهههای غربی استان تعز و منطقه ساحل غربی یمن همچنان ادامه دارد.
رسانههای عربی در روزهای اخیر نیز از تشدید درگیریها در جبهههای تعز و حملات متقابل در منطقه المخا خبر دادهاند.