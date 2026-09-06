دیدار جنبش حماس و هیأتی از گروه های فلسطینی در بیروت

جوان آنلاین: بنا به این بیانیه، «شیخ ابراهیم سعدی»، از جماعت الانصار اسلامی و «ابومحمد المصری» از جنبش اسلامی المجاهده در این دیدار حضور داشتند.

هیأت حماس را نیز «علی برکه»، رئیس اداره روابط عمومی این جنبش در خارج و «احمد عبدالهادی»، نماینده حماس در لبنان تشکیل می‌داد.

دو طرف در این دیدار آخرین تحولات سیاسی مربوط به مسئله فلسطین و تحولات حملات صهیونیست‌ها به مردم فلسطین در کنار اوضاع اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان و پرونده انتخابات فلسطین را بررسی کردند.

شرکت ‌کنندگان در این نشست، تداوم حملات و تعرض‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی را محکوم و درباره افزایش حملات به مسجد الاقصی ابراز نگرانی کردند که در چارچوب طرح‌های اشغالگران برای تحمیل تقسیم‌بندی زمانی و مکانی و در نهایت، یهودی‌سازی کامل این مناطق صورت می‌گیرد.

بر اساس بیانیه، طرفین همچنین بر محکومیت حملات مداوم صهیونیست‌ها علیه آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در قدس اشغالی، اردوگاه‌های کرانه باختری و نوار غزه تأکید کردند؛ حملاتی که با هدف از بین بردن نقش این سازمان و در نهایت، نادیده گرفتن مسئله آوارگان فلسطینی انجام می‌شوند.

شرکت ‌کنندگان نیز در دیدار امروز بر اهمیت این سازمان بین‌المللی تاکید کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا نقش آن را فعال تر کرده و خدمات آن را بهبود بخشند. آن‌ها بر این باورند که این سازمان، شاهد بین‌المللی مسأله آوارگان است و از سوی سازمان ملل متحد، مسئول امدادرسانی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای آوارگان فلسطینی تا زمان بازگشت آن‌ها به خانه‌هایشان است.

هیأت های سه جنبش مذکور همچنین بر حق مردم فلسطین در لبنان برای انتخاب نمایندگان خود در شورای ملی فلسطین، تاکید و مخالفت خود را با هرگونه انتصاب، حذف و انحصار نمایندگی مردمی توسط برخی گروه‌ها، و همچنین به حاشیه راندن نیروهای ملی و اسلامی مهم، اعلام کردند. آن‌ها همچنین خواستار برگزاری انتخابات دموکراتیک شدند که بر اساس نمایندگی واقعی مردم فلسطین باشد و مشارکت نیروها و جریان‌های سیاسی مختلف را تضمین کند.

دو طرف همچنین بار دیگر بر تعهد و تمایل خود به امنیت و ثبات جامعه فلسطینی در لبنان و همچنین حمایت از امنیت و ثبات لبنان و صلح داخلی آن و تقویت روابط برادرانه میان مردم فلسطین و لبنان، به گونه‌ای که در راستای منافع هر دو ملت و آرمان مشترک آن‌ها باشد، تأکید کردند.