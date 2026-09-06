واکنش تند رحمتی به اتفاقات بازی با تراکتور

جوان آنلاین: مهدی رحمتی پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل تراکتور اظهار داشت: نمیخواستم در کنفرانس حاضر شوم، ولی به احترام خبرنگاران آمدم، چون اصلا نمیشود در مورد فوتبال حرف زد. اگر قدیمیها یادشان باشد، در بازی تراکتور و نساجی، آقای حکیم کمک داور بود و یک گل نساجی دریافت کرد که او آفساید اعلام کرد، اما بلافاصله داور را صدا کرد و آن را گل اعلام کردند. ما آن بازی را هم یک بر صفر باختیم. امروز هم همین اتفاق افتاد.
وی افزود: اصلا در کشور ما نمیشود در مورد فوتبال صحبت کرد. برای کسب سه امتیاز نیاز به تیم بستن، تمرین و بازیکن داشتن نیست، بلکه نیاز به کارهای دیگر است که این هم از دست من خارج است و از عهده من بر نمیآید. تیم من حدود ۷۵ دقیقه مالک میدان بود. با سهل انگاری که داور انجام داد، فکر میکنم تمام زحمتهای مجموعه من و گل گهر را به باد داد. نباید امروز در مورد فوتبال حرف بزنیم؛ باید در مورد فدراسیون و این اتفاق صحبت کنیم. باید در مورد چهار سال پیش که همین اتفاق برای من افتاد، صحبت کنیم. بازیها را چهار روز یکبار برگزار میکنید، ولی داور ندارید. تیم باید با پرواز چارتر بیاید و هزینههای مختلف انجام بدهد، ولی اینطور ببازد. این زشت و دردآور است. به بازیکنانم خسته نباشید میگویم؛ امروز عالی فوتبال بازی کردند. به جرأت میگویم هیچ تیمی نمیتواند در یادگار امام اینطور بازی کند. مطمئنم تیمم در ادامه یکی از بهترین تیمهای لیگ خواهد شد. از همین جا از باشگاهم میخواهم یک مقدار به فکر حواشی باشد. باید برای بازی بعد از امروز کمیته داوران را تحت تأثیر قرار بدهیم، بیانیه بدهیم، شکایت کنیم تا بازی بعد هم یک اتفاق همینطور برای من بیفتد! یا حداقل این اتفاق به ضرر من نیفتد. امیدوارم فقط دعا کنیم که همه عاقبت به خیر شویم.
سرمربی گل گهر گفت: این باخت نبود؛ آقای داور روی تصمیم کمکش نقطه کرنر را نشان میدهد، تیم من را جلو میآورد و بعد همان لحظه سوت میزند که بیرانوند بازی را شروع کند تا تراکتور گل بزند.(اینجا ببینید) این فوتبال نیست! واقعاً قلبم درد میگیرد. اینقدر زحمت میکشیم، ولی وقتی یک اتفاق اینچنینی میافتد، واقعا دردآور است.
رحمتی در واکنش به این موضوع که شنیده میشود در ماجرای درگیری امید عالیشاه و خداداد عزیزی ابتدا عالیشاه به سرپرست تراکتور توهین کرده است، گفت: من بعد از اتفاقی که رقم خورد، کل بازی در شوک بودم. خداداد عزیزی برای من قابل احترام است، ولی به نظرم اگر بازی را به سمت و سوی این اتفاق بکشیم، موضوعات دیگر گم میشود. دامن زدن به این حاشیهها هیچ کمکی به فوتبال ما نمیکند.
وی در خصوص مشکل تیم گل گهر در تمام کنندگی عنوان کرد: گل گهر یک تیم جدید است. ۲۲ بازیکن جدید به تیم ما اضافه شدند و ۱۸ نفر جدا شدند. زمان میبرد تا این نفرات هماهنگ شوند. خدا را شکر برنامهریزی فوتبال ما آنقدر قوی است که هر چهار روز به چهار روز بازی میکنیم و کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم. با حرف زدن بچهها این فوتبال را بازی میکنند. باید روی بخش گلزنی خیلی کار کنیم، ولی آن اتفاق در بازی امروز تمرکز ما را بر هم زد و اگر آن اتفاق رخ نمیداد، میتوانستیم برنده بازی باشیم.