افشاگری مشاور پیشین نتانیاهو از شخصیت خودشیفته او

جوان آنلاین: روت بار، مشاور امور راهبردی پیشین بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با تکیه بر دههها بررسی و تحلیل روانشناختی شخصیت و شیوه مدیریت بحران بنیامین نتانیاهو، جزئیات دقیقی را درباره طرز تفکر و شیوه عملکرد سیاسی وی فاش کرد.
بار توضیح داد که نتانیاهو احساس برتر بودن مطلق نسبت به تمام اطرافیان خود دارد؛ از فرماندهان ارشد نظامی و رقبای سیاسی گرفته تا خبرنگاران، رأیدهندگان به او و حتی رؤسای جمهور ایالات متحده.
طبق گزارش رأی الیوم، وی افزود: نتانیاهو دیگران را با حقارت نگاه میکند و آنها را صرفا به عنوان ابزار یا زیردست در نظر میگیرد؛ طرز فکری که او را به این باور مطمئن میرساند که همیشه میتواند ذهن آنها را دستکاری کند و مطابق میل خود شکل دهد.
وی در مورد آنچه که در اراضی اشغالی به عنوان «ماشین سم» شناخته میشود، گفت: ریشههای این مکانیسم به حدود ۳۰ سال پیش برمیگردد؛ زمانی که نتانیاهو تمایل خود را برای جذب افرادی با مهارتهای زبانی استثنایی برای انجام حملات کلامی ویرانگر علیه رقبای خود ابراز کرد. این استراتژی مبتنی بر تحریک احساسات منفی اولیه مردم برای درهم شکستن تصویر سیاسی و روانی مخالفانش است.
وی افزود: نتانیاهو خیلی زود فهمید که تسلط بر فضای رسانهای، کلید در دست گرفتن افکار عمومی است چرا که بر این اصل استوار بود که عمل اهمیت کمتری نسبت به آنچه در رسانهها گفته میشود، دارد و برای وی، کلمات حکم قویترین ماده مخدر را برای شکلدهی به افکار عمومی ایفا میکنند.
بر اساس تحلیل روانشناختی ارائهشده توسط بار، نتانیاهو از یک خلأ عمیق در زمینههای روابط انسانی، دوستی و همدلی رنج میبرد.
بار به رهبران مخالف مانند گادی آیزنکوت توصیه کرد که با نتانیاهو در مورد مسائل امنیتی که در حوزه اختیارات اوست، رقابت نکنند و منحصرا بر نقاط ضعف او در مورد روابط انسانی و نگرانیهای عمومی تمرکز کنند.
وی تأکید کرد که اعتراضات گسترده با محوریت مسائلی که اجماع گستردهای در مورد آنها وجود دارد، مؤثرترین ابزار برای جلب نظر رأیدهندگان و سقوط نتانیاهو است.