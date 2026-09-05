جوان آنلاین: تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابت های لیگ برتر باید فردا یکشنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک رو در روی تیم آلومینیوم قرار گیرد.

عارف آقاسی مدافع استقلال در جریان دیدار با پرسپولیس با مصدومیت مواجه شد و در تمرین روز گذشته این تیم حضور نداشت و به احتمال زیاد در بازی با آلومینیوم غایب خواهد بود.

با غیبت آقاسی، سهراب بختیاری‌زاده قصد دارد بار دیگر از روزبه چشمی در خط دفاعی استفاده کند. بر این اساس چشمی در کنار رستم آشورماتوف و سامان فلاح سه مدافع میانی استقلال را در دیدار برابر آلومینیوم تشکیل خواهند داد.

همچنین در دیگر تغییر احتمالی ترکیب آبی‌پوشان، سامان تورانیان جایگزین صالح حردانی خواهد شد تا استقلال با تغییراتی در ترکیب اصلی خود برابر نماینده اراک قرار بگیرد.

هر دو تیم با ۱۱ امتیاز در جدول رده‌بندی قرار دارند که استقلال به دلیل تفاضل گل بهتر در جایگاه دوم ایستاده و آلومینیوم نیز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است که روزبه چشمی در بازی با فولاد در هفته چهارم لیگ برتر هم از ابتدا در ترکیب استقلال به میدان رفته بود.