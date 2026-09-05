تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) با پذیرش شکست مقابل میزبان از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران در یکی از چهار بازی یک چهارم پایانی قهرمانی آسیا انتخابی المپیک ، بامداد امروز دو بر صفر با نتایج ( ۲۴ بر ۲۲ و ۲۱ بر ۱۳ ) مغلوب چین یک (جیاشین وو / چائووی ژو ) شد و همانند تیم ساحلی یک ایران از صعود به نیمه نهایی باز ماند. ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نویی در حالی در ست اول ۲۴ بر ۲۲ بازی را واگذار کردند که در تمامی امتیازات پایانی از حریف پیش بودند.

در ست دوم و در برتری ۸ بر ۲ چینی ها ، خاکی زاده که از درد کمر از روز قبل رنج می‌برد ، دقایق زیادی باعث وقفه در بازی شد و با وجود ادامه بازی دیگر ، آن تیم ست اول نبودند و با پذیرش شکست ۲۱ بر ۱۳ آنها هم از گردونه رقابت ها حذف شدند. به این ترتیب پرونده والیبال ساحلی ایران برای گرفتن سهمیه المپیک بسته شد.