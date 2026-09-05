۲۰۲۶ خونبارترین سال کرانه باختری؛ ۷۶ فلسطینی به شهادت رسیدند

جوان آنلاین: بر اساس آمارها و گزارشهای فلسطینی و محافل بین المللی حملات رژیم صهیونیستی به ساکنان بی دفاع فلسطین در کرانه باختری تاکنون دست کم ۷۶ نفر را به کام مرگ سپرده است. در تازهترین مورد، نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان و یک نوجوان فلسطینی را در روستای المغیر در شرق رام الله، همزمان با حمله شهرکنشینان برای سرقت دامهای فلسطینیان، به ضرب گلوله به شهادت رساندند.
از ابتدای سال جاری تاکنون پنج فلسطینی از روستای المغیر به شهادت رسیدهاند که سه نفر از آنان به دست شهرکنشینان صهیونیست شهید شدهاند؛ موضوعی که نگرانی سازمانهای حقوق بشری درباره تبدیل حملات شهرکنشینان در کرانه باختری به خشونتهایی مرگبارتر تحت حمایت ارتش رژیم صهیونیستی را افزایش داده است.
گزارش هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی نشان میدهد تنها در ماه اوت ۲۰۳۰ حمله در کرانه باختری ثبت شده است که ۱۴۰۲ مورد آن از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی و ۶۲۸ مورد از سوی شهرکنشینان انجام شده است.
بیشترین حملات شهرکنشینان در استان رام الله و البیره با ۱۵۷ مورد، نابلس با ۱۳۷ مورد و الخلیل با ۱۲۰ مورد ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، شهرکنشینان طی ماه اوت برای ایجاد ۳۲ کانون جدید شهرکنشینی تلاش کردند و حملات مشترک نظامیان و شهرکنشینان به اراضی کشاورزی نیز به تخریب ۲۱ هزار و ۵۰۸ اصله درخت منجر شد که ۱۹ هزار و ۳۷۵ اصله آن درخت زیتون بود.
همچنین ۱۶۴ فلسطینی از جمله ۲۰ کودک و ۱۷ زن به طور مستقیم در نتیجه حملات شهرکنشینان آسیب دیدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اخیرا در گزارشی با عنوان «کرانه باختری؛ خشونت شهرکنشینان مورد حمایت "اسرائیل" موجب آوارگی میشود» اعلام کرد که سال ۲۰۲۶ در مسیر ثبت رکوردی جدید از حملات شهرکنشینان قرار دارد و این خشونتها نقش فزایندهای در وادار کردن فلسطینیان به ترک روستاها و مناطق محل زندگی خود ایفا میکند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، میانگین حملات شهرکنشینان که به زخمی شدن فلسطینیان یا خسارت به اموال آنها منجر شده، به ۶.۶ مورد در روز رسیده که بالاترین رقم ثبت شده از سوی این دفتر است.
بر اساس آمار سازمان ملل، از ابتدای سال جاری بیش از ۱۴۳۰ مورد خشونت شهرکنشینان ثبت شده که حدود ۲۶۰ تجمع فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است.
این نهاد همچنین اعلام کرد تا ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۷۶ فلسطینی در کرانه باختری به دست نظامیان یا شهرکنشینان صهیونیست به شهادت رسیده و حدود ۳۸۰۰ فلسطینی نیز از ابتدای سال در نتیجه خشونت شهرکنشینان، تخریب منازل و عملیات کوچ اجباری آواره شدهاند.
اتحادیه اروپا نیز در ۲۱ اوت نسبت به وضعیت روستای «قصره» در جنوب نابلس ابراز نگرانی کرد؛ جایی که خانوادههای فلسطینی بیش از یک هفته به دلیل حملات شهرکنشینان در خانههای خود محاصره شده بودند.
اتحادیه اروپا خواستار توقف ارعاب، آزار و اذیت، تخریب اموال و حملات فیزیکی علیه فلسطینیان شد و از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات قاطعانهای برای توقف این حملات و محاکمه عاملان آنها انجام دهد.
«صلاح خواجه»، مدیر دفتر هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی در مرکز کرانه باختری، گفت که سال ۲۰۲۶ تاکنون از نظر حملات شهرکنشینان خونبارترین سال بوده است. به گفته وی، در سال ۲۰۱۹ یک فلسطینی، در سال ۲۰۲۰ دو فلسطینی و در سال ۲۰۲۱ پنج فلسطینی به دست شهرکنشینان به شهادت رسیدند، در حالی که تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۲۰ فلسطینی به دست آنان شهید شدهاند.