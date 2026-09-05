هشدار شدید تهران خطاب به کره جنوبی

در سایه انتشار اخباری در خصوص احتمال مداخله نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز، یک مسئول بلندپایه ایرانی، هشدار شدیداللحنی را علیه این کشور مطرح کرد.

جوان آنلاین: یک مسئول امنیتی سیاسی بلندپایه ایرانی در گفتگو با المیادین تاکید کرد: ما به کره جنوبی هشدار می دهیم در برابر فشارهای واشنگتن برای مجبور کردن این کشور به همکاری در عملیات غیرقانونی ارتش آمریکا تسلیم نشود.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: سئول نباید منافع و جایگاه خود را به نفع سیاست های خصمانه آمریکا علیه امنیت و ثبات منطقه فدا کند.

این مسئول ایرانی تصریح کرد: کره جنوبی به خوبی می داند که دلیل اصلی نبود امنیت در تنگه هرمز تجاوز آمریکایی صهیونیستی است و نباید از این واقعیت غافل شود. تهران هر گونه مشارکت کره جنوبی علیه ایران در تنگه هرمز را به مثابه مشارکت نظامی مستقیم در حمله نظامی علیه این کشور می داند.

وی بیان کرد: ایران هرگز با تبانی در جنایات خصمانه علیه ملت این کشور مسامحه نخواهد کرد. تا زمانی که مداخلات غیرقانونی آمریکا در کنار محاصره خصمانه و جنگ اقتصادی علیه ایران ادامه داشته باشد بازگشت امنیت به منطقه ممکن نخواهد بود.

روز گذشته دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی مدعی شد که این کشور در حال بررسی گزینه‌های مختلف از جمله اقدام نظامی درباره تنگه هرمز است ولی تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.