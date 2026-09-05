کد خبر: 1377657
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تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک‌تایمز: شناخت ایران از محدودیت‌های توان آمریکا بیشتر شده است

نیویورک‌تایمز یک رسانه آمریکایی اذعان کرد که بیش از گذشته محدودیت های قدرت آمریکا برای ایران آشکار شده است.

جوان آنلاین:  روزنامه «نیویورک‌تایمز» اعلام کرد که ارزیابی‌های اطلاعاتی جدید آمریکا نشان می دهد که ایران بیش از گذشته نسبت به توانمندی‌های خود و محدودیت‌های قدرت آمریکا آگاهی پیدا کرده است.

این خبر پس از آن منتشر می شود که چندی پیش نیز اندیشکده آمریکایی مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) اعلام کرد که ذخایر موشک‌های رهگیر «پاتریوت PAC-۳ MSE» آمریکا از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون با کاهش ۶۵ درصدی به حدود ۷۵۹ فروند رسیده است.

بر اساس گزارش این مؤسسه آمریکایی، سالانه تنها ۱۸۳ فروند موشک رهگیر پاتریوت تولید می‌شود و تحویل آن‌ها نیز حدود سه‌ و نیم سال زمان می‌برد.

تازه ترین گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی همچنین نشان می‌دهد که ذخیره موشک‌های رهگیر سامانه «تاد» هم از ۴۵۲ به ۲۷۸ موشک کاهش یافته است.

این اندیشکده آمریکایی تأکید کرد که بازسازی ذخیره موشک‌های رهگیر سامانه تاد به چندین سال زمان نیاز دارد.

شبکه خبری «ان‌بی‌سی» نیز اخیرا به نقل از مقامات دولتی آمریکا فاش کرد که ارتش این کشور به دلیل تخلیه سریع ذخایر دفاع هوایی خود، ناچار به اجرای سیاست «شلیک گزینشی» در برابر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی شده است.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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