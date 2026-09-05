جوان آنلاین: نیروهای دولت مستعفی یمن ادعا کردند که جنگندههای این نیروها در ۱۵ حمله هوایی، مواضع نیروهای انصارالله را در مناطق ساحلی غربی استانهای تعز و الحدیده در غرب یمن هدف قرار داده اند.
همزمان، رسانههای وابسته به دولت مستعفی یمن نیز ادعا کردند که نظامیان این گروه حملهای را علیه مواضع انصارالله در منطقه جبل الوتره، واقع در حد فاصل استانهای تعز و لحج آغاز کردند.
رسانه های وابسته به دولت مستعفی مستقر در عدن همچنین از ادامه درگیریها میان نیروهای دولت مستعفی و انصارالله در جبهههای مختلف خبر دادند.