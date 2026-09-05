جوان آنلاین: روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابعی گزارش داد که از حدود ۵۰ عضو ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره درز اطلاعات مربوط به جنگ ایران به رسانهها تحقیق میشود.
بر اساس این گزارش، این تحقیق و تفحص از نظامیان بر افشای اطلاعات درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا متمرکز خواهد بود.
این تحقیق و تفحص پس از آن انجام خواهد شد که چندی پیش نیز اندیشکده آمریکایی مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) اعلام کرد که ذخایر موشکهای رهگیر «پاتریوت PAC-۳ MSE» آمریکا از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون با کاهش ۶۵ درصدی به حدود ۷۵۹ فروند رسیده است.
بر اساس گزارش این مؤسسه آمریکایی، سالانه تنها ۱۸۳ فروند موشک رهگیر پاتریوت تولید میشود و تحویل آنها نیز حدود سه و نیم سال زمان میبرد.
تازه ترین گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی همچنین نشان میدهد که ذخیره موشکهای رهگیر سامانه «تاد» هم از ۴۵۲ به ۲۷۸ موشک کاهش یافته است.
این اندیشکده آمریکایی تأکید کرد که بازسازی ذخیره موشکهای رهگیر سامانه تاد به چندین سال زمان نیاز دارد.
شبکه خبری «انبیسی» نیز اخیرا به نقل از مقامات دولتی آمریکا فاش کرد که ارتش این کشور به دلیل تخلیه سریع ذخایر دفاع هوایی خود، ناچار به اجرای سیاست «شلیک گزینشی» در برابر موشکها و پهپادهای ایرانی شده است.