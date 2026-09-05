حمله هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطقی در لبنان را بمباران کردند و این حمله پس از ادعای این رژیم مبنی بر تسلط بر ارتفاعات علی الطاهر صورت گرفته است.

جوان آنلاین: جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی جمعه شب مناطقی را در شهرک عین التینه در بقاع غربی لبنان مورد هدف قرار دادند.

بقاع غربی در شرق لبنان قرار دارد. پیشتر حملات رژیم صهیونیستی بر مناطق جنوبی این کشور متمرکز شده بود.

منابع خبری از بمباران دیگری به شهرک الکفور در اطراف نبطیه در جنوب لبنان خبر می‍دهند.

این بمباران در حالی انجام شده است که ساعاتی پیش اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که ارتش این رژیم توانسته بر ارتفاعات علی الطاهر مسلط شود.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که بر اثر این حمله در شهرک عین التینه دست‌کم سه نفر شهید شده و ۲۳ نفر نیز زخمی شده‌اند. همچنین حمله صهیونیست‌ها به شهرک الکفور موجب شهادت دست‌کم ۲ نفر شده است.

تا کنون جزئیات بیشتری از این حمله هوایی منتشر نشده است.