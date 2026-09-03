کد خبر: 1377570
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
جامعه » اخبار كلی

باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

3 اداره کل هواشناسی تهران از وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک همچنین وقوع رگبار پراکنده در ارتفاعات طی امروز (۱۲ شهریور) خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین تا امروز (۱۲ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و در نیمه شمالی به‌ویژه در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق مورد انتظار است.

روز شنبه (۱۴ شهریور) افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۳ شهریور) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۴ شهریور) صاف وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: باد شدید ، گرد و خاک ، تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

چراغی که تا ابد روشن ماند

فرصت‌های ایستادن با شرق

یک دقیقه تا مرگ

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

قالیباف در پاسخ به ادعا‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا:‌ای دروغگو!

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

«استخر» غرق در ایستایی زندگی

مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

بازگشت خاطره‌ها در رادیو به زبان امروز

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 

فعال‌سازی گسل‌ها، قمار جدید ائتلاف دشمن

قتل با شلیک وینچستر

دشمن از جنگ سخت به جنگ التهاب رسید

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

۱۰ شرط گروه مقاومت عراق؛ اخراج نظامیان آمریکا و ترکیه

سیلاب مرگبار نپال ۵۵۰ کشته و هزارو۵۰۰ مفقود

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

پاسخ به مبدأ تجاوز با «تعلل صفر»

ترامپ ادامه بازی باخته را به میانجی‌ها سپرد!

خون روی زمین نمی‌ماند

اجرای طرح‌های شهری و عمرانی در ۵ منطقه تهران

قاتل این خانواده سرطان نبود 

شهدایی که از پی هم می‌روند 

آغاز پایان مهاجرت غیرقانونی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار