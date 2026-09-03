باد شدید و گرد و خاک در تهران/ رگبار در ارتفاعات

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش وزش باد یا افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین تا امروز (۱۲ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و در نیمه شمالی به‌ویژه در ارتفاعات بالادست گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده با احتمال رعد و برق مورد انتظار است.

روز شنبه (۱۴ شهریور) افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۱۳ شهریور) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۴ شهریور) صاف وزش باد، گاهی افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.