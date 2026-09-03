کد خبر: 1377569
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰
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نیویورک تایمز: بمب استفاده شده در جشن عروسی سیریک آمریکایی بود

2 نیویورک تایمز نوشت: بمب‌های استفاده شده در جشن عروسی در جنوب ایران، آمریکایی بوده است.

جوان آنلاین: نیویورک تایمز در مقاله‌ای به حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا در سه‌شنبه شب (حدود ساعت ۲۱:۳۰) به منطقه مسکونی در شهر کوچک "کوهستک" در "سیریک" پرداخته است و طبق تحلیل بصری نیویورک تایمز و نظر یک کارشناس تسلیحات، بمب‌هایی که برای حمله استفاده شده آمریکایی بوده‌اند.

نیویورک تایمز ویدئو‌هایی از بقایای سلاح‌های فیلمبرداری شده پس از حملات به کوهستک را جمع‌آوری کرد و آنها را با "ترور بال"، تکنسین سابق خنثی‌سازی مهمات انفجاری ارتش ایالات متحده و تحلیلگر خدمات تحقیقاتی تسلیحات، به اشتراک گذاشت.

او بقایای این بمب‌ها را به عنوان اجزای یک بمب هدایت شونده شناسایی کرد که توسط فرماندهی مرکزی تروریستی ایالات متحده (سنتکام) استفاده می‌شود و توسط نیرو‌های ایران استفاده نمی‌شود.

این در حالی است که "تیم هاوکینز"، سخنگوی سنتکام پیشتر مدعی شده بود که ارتش ایالات متحده هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد!

بر اساس این مقاله همچنین در ویدئویی که روز سه‌شنبه توسط سنتکام منتشر شد، به نظر می‌رسد یک بمب JSOW زیر بال‌های یک جت جنگنده آمریکایی در حال برخاستن، در کنار بیانیه‌ای مبنی بر انجام حملات به اهدافی در ایران، بارگذاری شده است.

برچسب ها: نیویورک تایمز ، بمب ، سیریک
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