کد خبر: 1377564
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
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موبایل‌قاپ اتوبان صدر با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

ی موبایل‌قاپ ۲۰ ساله پس از سرقت در اتوبان صدر با شلیک پلیس مجروح و دستگیر شد.

جوان آنلاین: سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: در پی وقوع و گزارش سرقت‌های موبایل‌قاپی در محدوده تحت پوشش سرکلانتری سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، موضوع شناسایی نقاط احتمالی وقوع سرقت و کنترل نامحسوس این مناطق در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در جریان این اقدامات، ساعت ۲۱:۳۰ روز هفتم شهریورماه، در محدوده اتوبان صدر یک مورد سرقت موبایل‌قاپی را مشاهده کرده و برای دستگیری سارق وارد عمل شدند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم که جوانی حدوداً ۲۰ ساله بود، به محض مشاهده مأموران اقدام به فرار کرد. مأموران ضمن اعلام دستور ایست، تلاش کردند وی را متوقف کنند، اما متهم بدون توجه به فرمان پلیس به فرار خود ادامه داد.

نظری تصریح کرد: در ادامه عملیات و با توجه به شرایط ایجادشده، مأموران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به به‌کارگیری سلاح اقدام به شلیک کردند که در نتیجه آن متهم از ناحیه هر دو پا مجروح و متوقف شد.

وی گفت: پس از زمین‌گیر شدن متهم، مأموران ضمن دستگیری وی، اقدامات لازم را برای انتقال او به مرکز درمانی انجام دادند و متهم پس از دریافت خدمات درمانی مجدداً در اختیار مأموران کلانتری قرار گرفت تا تحقیقات تخصصی درباره سوابق و جرائم احتمالی وی ادامه پیدا کند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به حضور یکی از شهروندان در محل و شناسایی تلفن همراه مسروقه، بیان کرد: در جریان رسیدگی اولیه، یکی از شهروندانی که دقایقی پیش از دستگیری متهم هدف سرقت تلفن همراه قرار گرفته بود، به مأموران مراجعه و گوشی تلفن همراه خود را شناسایی کرد.

نظری افزود: با تشکیل پرونده اولیه، تحقیقات از متهم آغاز شد و وی در اظهارات اولیه خود به ارتکاب چندین فقره سرقت تلفن همراه در ساعات ابتدایی شب و عمدتاً در محدوده خیابان شریعتی و اتوبان صدر اعتراف کرد.

وی تعداد سرقت‌های مورد ادعای متهم در اظهارات اولیه را دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ فقره عنوان کرد و گفت: تحقیقات پلیس برای بررسی صحت این اظهارات، شناسایی سایر مالباختگان و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

سوءاستفاده از ترافیک برای موبایل‌قاپی

نظری درباره شیوه ارتکاب سرقت‌ها نیز اظهار کرد: متهم در تحقیقات اولیه مدعی شده است که عمدتاً از شرایط ترافیکی ساعات ابتدایی شب، به‌ویژه در محدوده اتوبان صدر، برای نزدیک شدن به خودرو‌ها و سرقت تلفن همراه شهروندان استفاده می‌کرده است.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم همچنین در اظهارات خود مدعی شده که گوشی‌های سرقتی را پس از سرقت به خریدار اموال مسروقه می‌فروخته است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده در تحقیقات اولیه، شناسایی و دستگیری مالخر احتمالی نیز در دستور کار مأموران قرار گرفته است.

وی با اشاره به روند شناسایی متهم گفت: تاکنون دست‌کم ۱۰ نفر از مالباختگان با مراجعه به کلانتری، متهم را به عنوان فردی که تلفن همراه آنان را سرقت کرده، شناسایی کرده‌اند و اظهارات آنان برای تکمیل تحقیقات در پرونده ثبت شده است.

نظری درباره اظهارات یکی از شاکیان این پرونده نیز گفت: یکی از مالباختگان عنوان کرده است که حدود ساعت ۲۱:۲۰ روز هفتم شهریورماه، در مسیر اتوبان صدر به سمت خیابان شریعتی و در شرایط ترافیکی، با پایین بودن شیشه خودرو، فردی به وی نزدیک شده و تلفن همراهش را سرقت کرده است.

وی افزود: مطابق اظهارات این شاکی، پس از سرقت، وی برای مدتی سارق را تعقیب کرده و متهم نیز در جریان فرار، وی را با چاقو تهدید کرده است. همچنین طبق اظهارات اولیه این شاکی، فرد دیگری نیز با موتورسیکلت در محدوده جلوتر حضور داشته است.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تأکید بر ادامه تحقیقات گفت: با توجه به اعترافات اولیه متهم و شناسایی وی از سوی تعدادی از مالباختگان، بررسی سوابق و احتمال ارتباط وی با سایر پرونده‌های سرقت در دستور کار قرار دارد.

نظری خاطرنشان کرد: مأموران در حال بررسی دقیق اظهارات متهم، تطبیق آن با شکایت‌های ثبت‌شده، شناسایی سایر مالباختگان و پیگیری برای شناسایی خریدار اموال مسروقه هستند.

وی در پایان گفت: پرونده در حال حاضر در مراحل اولیه تحقیقات قرار دارد و اطلاعات تکمیلی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و قضایی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: موبایل قاپ ، اتوبان صدر ، ترافیک
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