ارتش رژیم صهیونیستی در بحبوحه تشدید اختلافات داخلی و تنش‌ها در کرانه باختری، رئیس بعدی فرماندهی مرکزی را منصوب کرد.

جوان آنلاین: به نقل از «جروزالم پست»، ارتش رژیم صهیونیستی «دیوید بار خلیفه» را به عنوان فرمانده جدید فرماندهی مرکزی منصوب کرد و او احتمالا از سال ۲۰۲۷ این مسئولیت را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا، فرماندهی مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی مسئولیت یگان‌ها و تیپ‌های فعال در کرانه باختری و قدس اشغالی را بر عهده دارد؛ از این رو، این انتصاب در شرایط تشدید تنش‌ها و افزایش آماده‌باش نیرو‌های ارتش در کرانه باختری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بار خلیفه از نوامبر ۲۰۲۴ ریاست اداره نیروی انسانی ارتش را بر عهده دارد و در جریان جنگ غزه نیز فرماندهی یک لشکر در مرکز نوار غزه را عهده‌دار بوده است.

انتصاب فرمانده جدید فرماندهی مرکزی در حالی صورت می‌گیرد که اختلاف میان وزیر جنگ و فرماندهی ارتش بر سر سرنوشت «آوی بلوت» رئیس فعلی فرماندهی مرکزی به یکی از جدی‌ترین مناقشات اخیر در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

شبکه «کان» پیش‌تر گزارش داده بود که پس از اعلام قصد «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ برای برکناری بلوت، ارتش انتصاب فرماندهان جدید در ستاد کل را متوقف کرد و دلیل آن را «شرایط حساس امنیتی» اعلام کرد.

در همین حال، منابع نظامی در گفت‌و‌گو با رسانه‌های عبری، مداخله وزیر جنگ در ساختار فرماندهی ارتش را مورد انتقاد قرار داده و آن را عبور از خطوط حرفه‌ای و قانونی توصیف کردند.

کاتس پیش‌تر مدعی شده بود که اختلاف وی با فرمانده فرماندهی مرکزی پس از مخالفت بلوت با آزادی یک شهرک‌نشین بازداشت‌شده آغاز شده است.

روزنامه «معاریو» نیز با انتقاد از عملکرد وزیر جنگ و سکوت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره حدود اختیارات قانونی وزیر جنگ در عزل و نصب فرماندهان نظامی، هشدار داد که ورود ملاحظات سیاسی به ساختار فرماندهی ارتش می‌تواند پیامد‌های جدی برای امنیت این رژیم داشته باشد.

همزمان، منابع فلسطینی از افزایش سطح آماده‌باش نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کرانه باختری با هدف افزایش توان عملیاتی در برابر احتمال تشدید درگیری‌ها و گسترش حملات علیه فلسطینی‌ها خبر داده‌اند.