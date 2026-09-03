جوان آنلاین: با گذشت بیش از یک سال از بازداشت بی دلیل و غیرمنطقی دکتر «حسام ابوصفیه»، مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه که با فداکاری بی‌نظیر، ماندن در کنار بیمارانش را به نجات جان خود ترجیح داد، شکنجه‌ها و اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه این پزشک قهرمان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

به گزارش تسنیم، در این زمینه دکتر حسام ابوصفیه، روز چهارشنبه در آخرین پیامی که از طریق وکیل خود ارسال کرد، جزئیات وحشتناکی از شرایط بازداشت خود در داخل زندان‌های رژیم اشغالگر را فاش کرد.

دکتر ابوصفیه گفت که در زندان‌های دشمن صهیونیستی مورد حملات مکرر و ضرب و شتم شدید در نقاط مختلف بدنش از جمله نقاط حساس، با استفاده از دست، پا و باتوم قرار گرفته است.

وی توضیح داد که این حملات به طور مستقیم بعد از ملاقات وکلا تکرار می‌شود و نگهبانان زندان عامدانه با ایجاد سر و صدا و استفاده از بلندگو در طول شب مانع خوابیدن وی می‌شوند.

انجمن پزشکان حقوق بشر اعلام کرد که در حال پیگیری اقدامات قانونی برای درخواست مجوز جهت معاینه دکتر ابوصفیه است و در تاریخ ۷ جولای درخواستی برای اجازه معاینه او توسط متخصص داخلی ارائه داد، اما این درخواست رد شد.

این انجمن تاکید کرد که بعد از انتقال دکتر ابوصفیه از سلول انفرادی زندان زیرزمینی راکفت به مرکز پزشکی سرویس زندان در زندان الرمله، او تحت معایناتی قرار گرفت که مشخص شد از مشکلات شدیدی رنج می‌برد و نیاز به یک پزشک مستقل و متخصص دارد.

بر این اساس، سوابق پزشکی رسمی دکتر ابوصفیه نشان می‌دهد که چشم چپ او و همچنین نواحی سر و سینه وی به شدت آسیب دیده و نگهبانان زندان به شکل عامدانه او را مورد ضربات جسمانی شدید قرار می‌دهند.

ناصر عوده، وکیل دکتر حسام ابوصفیه اعلام کرد که سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی، دکتر ابوصفیه را در شرایط سخت بازداشت و محرومیت از درمان و مراقبت‌های پزشکی لازم، از زندان النقب به سلول انفرادی در زندان صحرایی النفحه منتقل کرده است.

وی افزود: دستور انتقال و قرنطینه رئیس بیمارستان کمال عدوان توسط دشمن صهیونیستی، یک اقدام تنبیهی مستقیم پس از درخواست تجدیدنظر در مورد ادامه بازداشت ابوصفیه بوده است. او تحت تهدید‌ها و فشار‌های متعددی از سوی مأموران اطلاعاتی و مسئولان اداره زندان‌های اسرائیل قرار گرفته است.

وکیل پزشک قهرمان غزه توضیح داد که این فشار‌ها با هدف جلوگیری از گزارش واقعیت شرایطی که دکتر حسام در زندان‌های اسرائیل تحمل می‌کند و همچنین شرایط سایر اسرای فلسطینی اعمال می‌شود. هدف از محبوس کردن وی در سلول انفرادی، قطع ارتباط ابوصفیه با سایر اسرا، وکیلش و دنیای بیرون است و وکلا چندین بار بدون توجیه قانونی روشن از دیدار با وی منع شده‌اند.

ناصر عوده گفت که دکتر حسام ابوصفیه همچنان بدون هیچ توضیحی تحت قانون موسوم به «قانون مبارزان غیرقانونی» در بازداشت است، بدون اینکه هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات علیه او ارائه شود. پرونده ابوصفیه بخشی از یک زمینه گسترده‌تر است که پرسنل پزشکی فلسطینی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تقریباً ۱۴ پزشک فلسطینی از داخل بیمارستان‌های غزه توسط اسرائیل بازداشت شده‌اند؛ اقدامی که بخشی از سیاست جنایتکارانه این رژیم در هدف قرار دادن بخش بهداشت غزه و کارکنان آن در طول جنگ است.

به گزارش تسنیم، در ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل محاصره‌ای خفقان‌آور بر شمال نوار غزه اعمال کرد و از ورود غذا و آب جلوگیری کرد. همزمان با آن حملات زمینی و هوایی وحشیانه صهیونیست‌ها در این منطقه نیز ادامه داشت که منجر به قتل عام گسترده غیرنظامیان شد. فرزند دکتر ابوصفیه نیز در این تجاوزات صهیونیست‌ها به شهادت رسید.

در ۲۵ اکتبر همین سال نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان حمله کرده و دکتر حسام را به همراه صد‌ها بیمار و زخمی بازداشت کردند. دکتر ابوصفیه بعد از چند روز آزاد شد و خبر مرگ پسرش در یکی از حملات دشمن صهیونیستی به او رسید.

در ۲۴ نوامبر همان سال، ابوصفیه هنگام خروج از اتاق عمل توسط یک پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفت و مجروح شد. او توضیح داد که شش ترکش به ران او اصابت کرده و باعث قطع رگ‌ها و شریان‌هایش شده است.

اما در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ نیرو‌های اشغالگر صهیونیستی وحشیانه‌ترین حمله خود را به بیمارستان کمال عدوان انجام داده و بیمارستان را به آتش کشیدند و دکتر ابوصفیه را به اسارت گرفتند. آخرین تصویر دکتر حسام در حالی که روی ویرانه‌های بیمارستان خود به سمت تانک ارتش دشمن که مقابلش ایستاده بود حرکت می‌کرد، بازتاب زیادی در رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و کاربران در توصیف این عکس نوشتند: تنها مثل غزه.