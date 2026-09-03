کد خبر: 1377554
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تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

رژیم صهیونیستی در صدد تشدید حملات در کرانه باختری است

2 منابع فلسطینی اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی از بیم احتمال افزایش تنش در کرانه باختری و به منظور آزادی عمل در مقابله با فلسطینی‌ها و تشدید حملات علیه آنان، دستور افزایش سطح آماده باش نیرو‌های خود را در این منطقه صادر کرد.

جوان آنلاین: به نقل از فلسطین الیوم، در پی افزایش حملات شهرک نشینان به فلسطینی‌ها در کرانه باختری، رژیم صهیونیستی بیم دارد که با نزدیک شدن به زمان انتخابات کنست که قرار است ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) برگزار شود، شاهد افزایش تنش و درگیری در کرانه باختری باشد از همین رو ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی دستور افزایش سطح آماده باش نیرو‌های ارتش را صادر کرده است.

این دستور در راستای ایجاد سازو کاری جدید است که دست رژیم صهیونیستی را برای مقابله با فلسطینی‌ها باز بگذارد.

پایگاه خبری والا نیوز اسرائیل در این مورد اعلام کرد که ارتش اسرائیل در تلاش برای تقویت سیطره خود بر کرانه باختری است تا بتواند تا جایی که امکان دارد، برای واکنش احتمالی فلسطینی‌ها به تجاوزات شهرک نشینان آمادگی داشته باشد.

این منبع به نقل از یک مسئول نظامی بلندپایه اسرائیلی اعلام کرد که زامیر در تلاش برای ایجاد سازوکاری است که آزادی عمل برای سناریو‌های مختلف را تضمین کند، به گونه‌ای که ارتش بتواند برای هر اقدامی آماده باشد.

این در حالی است که کرانه باختری در روز‌های اخیر صحنه موجی از حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان بود.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به افزایش حملات شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری، با اشاره به اینکه افزایش حملات شهرک‌نشینان تحت حمایت ارتش صهیونیستی صورت می‌گیرد، این اقدامات را در راستای اجرای طرح‌های الحاق و پاک‌سازی قومی دانست و خواستار ایستادگی عمومی ملت فلسطین شد.

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته و هدفمند علیه سرزمین و مردم فلسطین انجام می‌شود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، کرانه باختری ، فلسطین
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