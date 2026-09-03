رگبار باران در شمال کشور/ وزش باد شدید و گردوخاک در مرکز و شرق

صادق ضیاییان در گفتوگو با خبرنگار در خصوص پیشبینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: پنجشنبه (۱۲ شهریور) در برخی نقاط استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: از جمعه تا یکشنبه (۱۳ تا ۱۵ شهریور) در ارتفاعات ساحلی خزر بارش پراکنده دور از انتظار نیست و دوشنبه (۱۶ شهریور) در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان بارش رخ خواهد داد.
ضیاییان ادامه داد: طی سه روز آینده در مناطق مرکزی و جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان در ساعات بعدازظهر و شب رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود همچنین در همین مدت در مناطقی از شمال شرق، شرق، جنوب شرق، دامنههای جنوبی البرز مرکزی و بخشهایی از مرکز کشور، وزش باد شدید گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۱۳ شهریورماه) صاف، در بعد از ظهر افزایش باد و گاهی وزش باد شدید با حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۱ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۴ شهریورماه) صاف در بعد از ظهر افزایش باد، گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۶ و ۲۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا اهواز با دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۵ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استانها هستند.