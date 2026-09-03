نرخ سکه و ارز در معاملات امروز

در حالی که دیروز سکه به ۲۲۶ میلیون تومان رسیده بود، در معاملات امروز بازار تهران به ۲۳۱ میلیون تومان جهش کرد.

جوان آنلاین: قیمت هر قطعه سکه طرح جدید در معاملات امروز بازار تهران با افزایش ۵ میلیون تومانی نسبت به دیروز، به ۲۳۱ میلیون تومان رسید. سکه طرح قدیم هم ۴.۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۲۲۶ میلیون تومان به خریداران واگذار می‌شود.

نیم‌سکه و ربع سکه هم به ترتیب ۳.۴ و ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و در معاملات امروز بازار تهران ۱۱۸ میلیون تومان و ۶۵ میلیون تومان فروخته می‌شوند. سکه گرمی هم با رشد ۲ میلیون تومانی، ۳۴ میلیون تومان عرضه می‌شود.

اونس جهانی طلا پس از ۳ روز ریزش دوباره روند صعودی گرفت و با افزایش ۸۳ دلاری ۴۴۲۷ دلار در دنیا کشف قیمت شد. هر گرم طلای داخلی هم ۸۰۰ هزار تومان مثبت شده و ۲۳ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان فروخته می‌شود.

همچنین بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران قیمت حواله دلار در این مرکز به ۱۶۰ هزار تومان رسید، یورو نیز ۱۸۵ هزار و ۵۰۵ تومان فروخته می‌شود.

حواله درهم امارات در این مرکز امروز با ۴۳ هزار و ۵۷۳ تومان، یوآن چین با ۲۳ هزار و ۸۱۲ و روبل روسیه ۱۸۳۹ تومان به متقاضیان عرضه می‌شود.