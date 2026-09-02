توقیف کشتی روسیه از سوی نروژ

خبرگزاری رویترز شامگاه چهارشنبه گزارش داد مقامات نروژی به درخواست شرکت دولتی «نفتوگاز» اوکراین، یک کشتی روسیه را توقیف کرده‌اند.

جوان آنلاین: شرکت نفتوگاز از سال ۲۰۱۶ در حال پیگیری شکایت علیه روسیه برای دریافت غرامت به دلیل مصادره اموال نفتوگاز توسط مسکو در زمان الحاق کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ است.

به گزارش ایسنا، رویترز گزارش داد: دادگاهی در لاهه در آوریل ۲۰۲۳ به روسیه دستور داد که ۴.۲۲ میلیارد دلار به علاوه سود و هزینه‌های قانونی را برای جبران دارایی‌های توقیف‌شده در کریمه به نفتوگاز بپردازد، اما مسکو این کار را نکرده است.

شرکت نفتوگاز اعلام کرد: این توقیف در تاریخ ۳۱ اوت توسط دادگاه ناحیه نورد-ترومز و سنجا دستور داده شده است.

این شرکت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد: ما تا زمانی که غرامت اعطا شده به نفتوگاز و سایر شرکت‌های گروه نفتوگاز پرداخت نشود، به پیگیری دارایی‌های روسیه در سراسر جهان ادامه خواهیم داد.

این شرکت اوکراینی همچنین افزود: ما در حال هماهنگی اقدامات اجرایی در حوزه‌های قضایی متعدد از جمله ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و فنلاند، جایی که دارایی‌های روسیه مسدود شده است، می‌باشیم.