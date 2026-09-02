افشای رسوایی جدید در ارتش رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: روزنامه عبری زبان و اقتصادی کالکالیست در گزارشی از وجود فساد جدید در ارتش رژیم اشغالگر پرده برداشت و اعلام کرد که بزرگترین تامین کننده غذای ارتش اسرائیل تحت مدیریت همسر زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل است.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه همسر رئیس ستاد ارتش اسرائیل عضو هیئت مدیره شرکت غذایی تامر شد که تامین کننده اصلی غذای ارتش اسرائیل محسوب می‌شود و این امر می‌تواند یک تتعارض منافع کاملا شفاف و واضحی را نشان دهد.

در ادامه این گزارش آمده است: اورنا زامیر از ماه مه به عنوان مدیر مستقل در این شرکت مشغول به کار است؛ شرکت مذکور پس از ادغام با شرکت «سیویا ویژن» به یک شرکت سهامی عام تبدیل شد. با توجه به روابط تجاری میان این شرکت با ارتش اسرائیل و وزارت جنگ، قرار بود او توافق‌نامه تعارض منافع را امضا کند، اما با گذشت سه ماه از انتصابش، این توافق‌نامه هنوز امضا نشده است.

در همین حال، شرکت «تومر فودز» دوره‌ای از بلاتکلیفی را می‌گذراند: معاملات سهام آن به حالت تعلیق درآمده، انتشار صورت‌های مالی آن به تعویق افتاده و یک نهاد مستقل را برای بررسی کسری احتمالی موجودی کالا در مقایسه با دوره‌های گذشته منصوب کرده است.