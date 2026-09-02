سناتور سندرز: باید همین حالا به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهیم

سناتور برنی سندرز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دروغ‌گویی متهم کرد و خواستار پایان «جنگ غیرقانونی» علیه ایران شد.

جوان آنلاین: این سناتور مستقل ایالت ورمونت چهارشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ با شعار پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» در انتخابات شرکت کرد. دروغ گفت؛ او بدون وجود هیچ اقدام تحریک‌آمیزی، به ایران حمله کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: نتیجه: ۳۴۰۰ کشته - از جمله ۱۸ نیروی نظامی آمریکا - و افزایش هزینه‌ها.

سناتور سندرز تاکید کرد: وقتی که آمریکایی‌ها برای تامین مایحتاج اولیه به تقلا افتاده‌اند، ما نباید میلیارد‌ها دلار صرف جنگ‌های بی‌پایان کنیم. ما باید همین حالا به این جنگ غیرقانونی پایان بدهیم.

این درخواست در حالی مطرح شده که آمریکا در روز‌های گذشته بار دیگر تجاوز جنایتکارانه علیه ایران را ازسرگرفته است.

سنتکام روز سه‌شنبه مدعی آغاز تهاجم نیرو‌های آمریکایی به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران شد و این اقدام تجاوزکارانه را به ادعای تلاش‌های اخیر ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیرو‌های آمریکایی در منطقه مرتبط دانست.

این در حالی است که آمریکا یکشنبه شب نیز جزیره لارک ایران را هدف تهاجم قرار داد و سپاه پاسداران در واکنش، از اجرای عملیات ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن خبر داد.