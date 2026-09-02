کد خبر: 1377522
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

21 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنانی بار دیگر ادعا‌های نخ‌نمای خود علیه ایران را تکرار کرد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنانی گفت: کنگره در زمینه اختصاص بودجه نظامی با ما همراهی کرد.

ترامپ در ادامه مدعی شد: شرکت‌های زیادی در حال بازگشت به آمریکا هستند. رئیس جمهور چین به آمریکا خواهد آمد.

او سپس به منظور سرپوش گذاشتن بر پیامد‌های اقتصادی تجاوز نظامی علیه ایران در کشورش، با تکرار ادعا‌های نخ نمای خود درباره تهران، ادعا کرد: نزدیک به ۶۰ هزار نفر در چند ماه گذشته توسط حاکمیت در ایران کشته شده‌اند! اوضاع ایران خیلی خوب نیست، آنها مردم را در چند ماه گذشته به رگبار بستند!

ترامپ در ادامه ادعا‌های واهی و تکراری مدعی شد: ما تنگه هرمز کنترل میکنیم! ما روزانه کشتی‌های متعددی را که حامل میلیون‌ها بشکه نفت هستند، از تنگه هرمز عبور می‌دهیم و در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام می‌دهیم!

وی سپس از سر استیصال به منظور سرپوش نهادن بر شکست‌های میدانی ارتش آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: تمام موشک‌های ایران را رهگیری کردیم! ما دیشب ضربه سختی به آنها زدیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه همان سخنان ادعایی و تکراری پیشین خود علیه ایران را مطرح کرد و مدعی شد: ایران در تلاش بود موشکی بسازد که بتواند مواد منفجره حمل کند و ما آن را نابود کردیم. ایران در تلاش بود سامانه‌های راداری و موشکی خود را بازسازی کند. 

وی ضمن تفاخر به جنایت جنگی شب گذشته ارتش آمریکا در خاک ایران گفت: حمله دیشبمان بسیار سنگین بود و ما آماده‌ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. کارزار ازسرگرفته‌شده علیه ایران مدت زیادی طول نخواهد کشید.

برچسب ها: ترامپ ، کنگره آمریکا ، بودجه نظامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

دیپ‌فیک؛ از شوخی اینترنتی تا جرم و مسئولیت کیفری

چراغی که تا ابد روشن ماند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار