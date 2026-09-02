جوان آنلاین: به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنانی گفت: کنگره در زمینه اختصاص بودجه نظامی با ما همراهی کرد.
ترامپ در ادامه مدعی شد: شرکتهای زیادی در حال بازگشت به آمریکا هستند. رئیس جمهور چین به آمریکا خواهد آمد.
او سپس به منظور سرپوش گذاشتن بر پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی علیه ایران در کشورش، با تکرار ادعاهای نخ نمای خود درباره تهران، ادعا کرد: نزدیک به ۶۰ هزار نفر در چند ماه گذشته توسط حاکمیت در ایران کشته شدهاند! اوضاع ایران خیلی خوب نیست، آنها مردم را در چند ماه گذشته به رگبار بستند!
ترامپ در ادامه ادعاهای واهی و تکراری مدعی شد: ما تنگه هرمز کنترل میکنیم! ما روزانه کشتیهای متعددی را که حامل میلیونها بشکه نفت هستند، از تنگه هرمز عبور میدهیم و در بیشتر موارد این کار را بدون مشکل انجام میدهیم!
وی سپس از سر استیصال به منظور سرپوش نهادن بر شکستهای میدانی ارتش آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: تمام موشکهای ایران را رهگیری کردیم! ما دیشب ضربه سختی به آنها زدیم.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه همان سخنان ادعایی و تکراری پیشین خود علیه ایران را مطرح کرد و مدعی شد: ایران در تلاش بود موشکی بسازد که بتواند مواد منفجره حمل کند و ما آن را نابود کردیم. ایران در تلاش بود سامانههای راداری و موشکی خود را بازسازی کند.
وی ضمن تفاخر به جنایت جنگی شب گذشته ارتش آمریکا در خاک ایران گفت: حمله دیشبمان بسیار سنگین بود و ما آمادهایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. کارزار ازسرگرفتهشده علیه ایران مدت زیادی طول نخواهد کشید.