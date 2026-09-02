ضربه ۴۰۰ میلیاردی پلیس به قاچاق کالا

جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۲ هزار طاقه پارچه و بدلیجات قاچاق به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در زابل و دستگیری یک متهم خبر داد.

جوان آنلاین: سردار مرتضی جوکار شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس زابل، حین کنترل خوردو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

به گزارش مهر، جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی از این کامیون تعداد ۲ هزار طاقه پارچه و ۳۰ کیلوگرم بدلیجات قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شد.