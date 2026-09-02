کد خبر: 1377507
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دیوار چین مقابل بیانیه جی‌۲۰ درباره تنگه

دیوار چین مقابل بیانیه جی‌۲۰ درباره تنگه امریکا در نشست روز سه شنبه وزرای دارایی جی ۲۰ سعی داشت از ریاست و میزبانی برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند ولی چین تنها ‏عضو این گروه بود که با گنجاندن عباراتی درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در بیانیه وزرای دارایی ‏مخالفت کرد، موضعی که نشان می‌دهد پکن از تبدیل شدن این موضوع به الگویی برای طرح ادعا‌های مشابه ‏درباره تنگه تایوان و دریای چین جنوبی نگران است ‏

جوان آنلاین: در حالی که امریکا سعی داشت از میزبانی نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی برای افزایش فشار بر ایران استفاده کند، این تلاش‌ها با مخالفت محکم چین روبه‌رو شد. چین به عنوان تنها عضو این گروه با گنجاندن عباراتی درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مخالفت کرد؛ موضعی که نشان می‌دهد پکن از تبدیل شدن این موضوع به الگویی برای طرح ادعا‌های مشابه درباره تنگه تایوان و دریای چین جنوبی نگران است. 
چین از آغاز تجاوز امریکا و رژیم‌صهیونیستی به ایران، همواره از حق تهران برای دفاع در برابر متجاوزان حمایت کرده و کنترل تنگه هرمز را نیز در چارچوب حقوق سرزمینی ایران مشروع می‌داند. در مجامع بین‌المللی نیز با تلاش‌های واشینگتن برای دیکته کردن خواسته‌ها و سیاست‌های خود به تهران مخالفت می‌کند. 
در نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ که سه‌شنبه شب به میزبانی امریکا در کارولینای شمالی برگزار شد، چین با پیش‌نویس بیانیه مشترک این نشست مخالفت کرد و مانع از صدور آن شد. بر اساس گزارش‌ها، چین تنها عضو گروه ۲۰ بود که با چهار بند از بیانیه پیشنهادی، یعنی بند‌های ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۳، مخالفت کرد. یکی از این بند‌ها آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود که چین به دلیل نگرانی از رویه‌سازی برای تنگه تایوان و دریای چین جنوبی با آن مخالفت کرد. برخی تحلیل‌ها این اقدام را نشانه‌ای از حمایت پکن از موضع ایران در برابر امریکا دانسته‌اند. چین همچنین با بند‌هایی که «اقتصاد‌های غیربازاری» را به خاطر صادرات ارزان‌قیمت ناپایدار و ایجاد عدم تعادل در اقتصاد جهانی نقد می‌کرد، همچنین چین با بندی که خواستار افزایش اختیارات صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای نظارت بر عدم‌تعادل‌های تجاری جهانی بود، مخالفت کرد. علاوه بر این، بندی که برخی از اعضای گروه ۲۰ را به عنوان طلبکاران اصلی برخی کشور‌های بدهکار معرفی می‌کرد، با مخالفت چین همراه شد. 
چین با این مخالفت خود عملاً مسیر واشینگتن و متحدانش برای افزایش فشار‌ها به ایران را مسدود کرد، تا جایی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا در کنفرانس خبری اعلام کرد که با وجود موافقت ۱۹‌عضو دیگر با بیانیه، به دلیل مخالفت چین، امکان صدور بیانیه مشترک وجود نداشت. در نتیجه، نشست بدون بیانیه مشترک به پایان رسید و امریکا به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۲۰، یک «بیانیه رئیس» را منتشر کرد که در آن به مخالفت چین با بند‌های مذکور اشاره شده بود. 
واشینگتن تلاش می‌کند با زیر سؤال بردن مشروعیت اقدامات حقوقی ایران در کنترل تنگه هرمز، نقش و جایگاه تهران در این آبراه راهبردی را محدود کند. این در حالی است که خود امریکا با افزایش حضور و تحرکات نظامی در خلیج فارس، به یکی از عوامل اصلی تشدید تنش‌ها در منطقه تبدیل شده و تلاش می‌کند مدیریت تنگه هرمز را به‌تدریج در اختیار خود قرار دهد. 


 خنثی‌سازی رویه مشابه در تایوان 
از آنجا که امریکا تلاش می‌کند با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، قدرت رو به رشد چین را مهار کند، موضع پکن در نشست گروه ۲۰ را نمی‌توان صرفاً در چارچوب حمایت صرف از ایران ارزیابی کرد. این موضع در شرایطی اتخاذ شد که تنش‌ها میان چین و تایوان نیز افزایش یافته و احتمال بروز درگیری میان دو طرف در آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، پکن ممکن است برای اعمال فشار بر واشینگتن و وادار کردن آن به عقب‌نشینی در حمایت از تایوان، از ابزار‌هایی مانند محدود کردن تردد در تنگه تایوان یا ایجاد محدودیت در مسیر‌های تجاری دریای چین جنوبی استفاده کند.
اریک فریمن، پژوهشگر مؤسسه هوور دانشگاه استنفورد در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز ادعا کرد که ایران با حملات موشکی و پهپادی خود عملاً تنگه هرمز را مسدود کرده و چین نیز به احتمال زیاد از این سناریو در تنگه تایوان استفاده خواهد کرد. برخی تحلیلگران نظامی نیز معتقدند: «ارتش چین از بحران هرمز به عنوان یک «تست زنده» برای ارزیابی سناریو‌های احتمالی در مورد تایوان استفاده می‌کند و درس‌های راهبردی از آن می‌گیرد». از این‌رو، چین با مخالفت در نشست گروه ۲۰، تلاش واشینگتن برای تبدیل مسئله تنگه هرمز به الگویی قابل تکرار در سایر آبراه‌های راهبردی را خنثی کرد و مانع از ایجاد سابقه‌ای شد که می‌توانست در آینده علیه منافع خود پکن مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، چین ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

یک دقیقه تا مرگ

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

قطر: وزیر خارجه در دیدار با عراقچی بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

الجزیره: اهداف آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران محقق نمی‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار