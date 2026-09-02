یوونتوس در تابستان با جذب راندال کولو موانی و نیک ولتماده، خط حمله‌ای با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون یورو تشکیل داده است، اما نکته نگران‌کننده برای هواداران این تیم ایتالیایی این است که این دو مهاجم در سال ۲۰۲۶ روی هم تنها ۵ گل به ثمر رسانده‌اند.

جوان آنلاین: لوچانو اسپالتی سرمربی یوونتوس، با چالش بزرگی برای احیای دو مهاجم جدید تیمش، راندال کولو موانی و نیک ولتماده رو‌به‌رو است. این دو بازیکن که جمعا ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو دارند، در سال ۲۰۲۶ عملکرد بسیار ضعیفی داشته و مجموعا فقط ۵ گل به ثمر رسانده‌اند.

کولو موانی؛ ۵ ماه در حسرت گلزنی

کولو موانی ۲۷ ساله که در تابستان با مبلغ ۳۸ میلیون یورو از پاری‌سن‌ژرمن به یووه پیوست، آخرین گل خود را در تاریخ ۱۸ مارس (۲۷ اسفند ۱۴۰۴) به ثمر رسانده است. او در ۱۸۰ دقیقه ابتدایی فصل جدید نیز موفق به گلزنی نشده است. اسپالتی پس از بازی با فروزینونه به او تذکر داد و گفت: او باید متوجه شود که دو سال است به صورت ثابت بازی نکرده و این بی‌دلیل نیست.

کولو موانی به دلیل عملکرد ضعیف در تاتنهام، از لیست تیم ملی فرانسه برای جام جهانی نیز خط خورد.

ولتماده؛ ناامیدی مضاعف

نیک ولتماده ۲۴ ساله که نیوکاسل حدود ۸۰ میلیون یورو برای او هزینه کرده بود، وضعیت بدتری دارد. او در سال ۲۰۲۶ تنها دو گل (یکی در جام حذفی مقابل استون ویلا و دیگری در لیگ برتر مقابل وستهام) به ثمر رسانده است. او همچنین در جام جهانی با تیم ملی آلمان ناامیدکننده ظاهر شد و تنها ۳۲ دقیقه بازی کرد و در ضربات پنالتی مقابل پاراگوئه نیز پنالتی خود را از دست داد.

اکنون اسپالتی در تمرینات یوونتوس، عملیات احیای این دو مهاجم را آغاز کرده است تا بتواند آنها را به روز‌های اوج بازگرداند. در واقع موفقیت یوونتوس در این فصل، به این دو مهاجم بستگی خواهد داشت.