کد خبر: 1377502
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
صفحه نخست » اخبار كلی

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

جوان آنلاین: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش، انسجام و پرهیز از ایجاد شکاف‌های داخلی نیاز دارد، طرح برخی ادعا‌های مهم و اثرگذار بدون ارائه مستندات، آن هم درباره روابط راهبردی ایران با یک قدرت بزرگ مانند چین، نمی‌تواند صرفاً یک اظهارنظر سیاسی تلقی شود. 
حسین مرعشی، دبیرکل حزب اصلاح‌طلب و رانت‌خوار کارگزاران سازندگی، در اظهارنظری مدعی شده است که سفر محمدباقر قالیباف به چین و گسترش روابط تهران و پکن، مشروط به بازگشایی تنگه هرمز، عدم دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری و همچنین حل‌وفصل اختلافات ایران با عربستان و امریکا بوده است؛ ادعایی که بلافاصله دفتر رئیس مجلس و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین آن را صراحتاً تکذیب و تصریح کرد: مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های یکجانبه امریکا نشان‌دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است. 
اما نکته مهم‌تر آنجاست که موضع رسمی و رفتار دیپلماتیک چین در موضوع تنگه هرمز، دست‌کم در ماجرای اخیر گروه ۲۰، نه‌تنها ادعای مرعشی را تأیید نمی‌کند، بلکه می‌تواند قرینه‌ای جدی در جهت تردید به روایت مطرح‌شده باشد. بنا بر اطلاعات مطرح‌شده در همین زمینه، چین حاضر نشد پیش‌نویس بیانیه گروه ۲۰ درباره «آزادی، امنیت و قابل پیش‌بینی بودن کشتیرانی در تنگه هرمز» را امضا کند. موضوعی که مورد اذعان وزیر خزانه‌داری امریکا نیز قرار گرفت و او گفت: چین از پیوستن به بیانیه وزرای دارایی گروه ۲۰ در مورد تنگه هرمز خودداری کرده است. این موضع نشان می‌دهد پکن در قبال مسئله هرمز، در چارچوبی که در ادعای مرعشی ترسیم شده حرکت نمی‌کند و نمی‌توان به سادگی ادعا کرد که چین برای توسعه روابط با تهران، چنین شروطی را پیش پای ایران گذاشته است. 
در چنین شرایطی، تکرار ادعا‌های فاقد مستند و اختلاف‌برانگیز، اگر نگوییم «خیانت»، دست‌کم خطایی بزرگ و پرهزینه در قبال منافع ملی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. 
مرعشی در بخش دیگری از سخنان خود از ضرورت جمع شدن «بساط باندبازی» در حوزه‌هایی مانند نفت، صنعت و خصوصی‌سازی سخن گفته است. این موضع‌گیری نیز طبیعتاً باید با کارنامه و سابقه سیاسی و اقتصادی جریان متبوع وی سنجیده شود. کسی که درباره مبارزه با رانت و باندبازی سخن می‌گوید، بیش از دیگران باید آماده پاسخگویی درباره عملکرد و مناسبات اقتصادی جریان سیاسی خود در سال‌های گذشته باشد. ادعا‌های حق‌به‌جانب مرعشی درباره مبارزه با «باندبازی» در حالی است که او و همفکرانش طی سه دهه گذشته با خیمه زدن بر گلوگاه‌های بزرگ اقتصادی، بیشترین رانت را از طریق اعمال نفوذ در قدرت به دست آورده‌اند. حالا و در حالی که روزانه میلیارد‌ها تومان از محل رانتی که با راه‌اندازی هلدینگ هواپیما، خودرو و مواردی از این قبیل به جیب می‌زند، مانند یک خائن با نظام نمک بر زخم مردم می‌پاشد!

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مرعشی ، اصلاح طلبان ، وحدت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

چراغی که تا ابد روشن ماند

برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 

یک دقیقه تا مرگ

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

پزشکیان سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) را به سران کشور‌های اسلامی تبریک گفت

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

قطر: وزیر خارجه در دیدار با عراقچی بر حل و فصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو تاکید کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

تنگه هرمز هزینه حمل‌ونقل دریایی را افزایش داد

الجزیره: اهداف آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران محقق نمی‌شود

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار