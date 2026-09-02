قتل مدیر مرکز ترک اعتیاد با شیشه آکواریوم

اختلاف مالی میان مدیر یک مرکز ترک اعتیاد و مردی که از او یک میلیارد تومان قرض گرفته بود، به درگیری مرگبار انجامید. متهم مدعی است مقتول بابت این بدهی، سفته‌هایی به ارزش ۱۸‌میلیارد تومان از او دریافت کرده بود.

به گزارش «جوان»، سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: چند شب قبل، مأموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در جریان یک درگیری منجر به مرگ در یکی از مناطق مرکزی تهران قرار گرفتند و تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همراه با کارشناسان تشخیص هویت و پزشکی قانونی راهی محل شدند.

مأموران پس از حضور در محل با جسد مردی مواجه شدند که مدیریت یک مرکز ترک اعتیاد را بر عهده داشت. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد مقتول در بخش‌های مختلف بدنش دچار جراحت شده‌است و آثار جراحت روی دست‌های او نیز احتمال مقاومت در برابر حمله را مطرح می‌کرد. در ادامه بررسی صحنه مشخص شد بخش‌هایی از خانه تخریب شده و یک آکواریوم نیز شکسته است. کارآگاهان در جریان تحقیقات همچنین یک تیغه خشاب و تعدادی فشنگ را کشف کردند.

در حالی که بررسی‌ها جریان داشت، متهم پس از حضور در محل و معرفی خود به مأموران، در تحقیقات اولیه اختلافات مالی با مقتول را عامل شکل‌گیری درگیری عنوان کرد. متهم مدعی شد یک میلیارد تومان از مقتول قرض گرفته‌بود، اما به دلیل مشکلات مالی نتوانست بدهی خود را پرداخت کند. مقتول هم در ازای بدهی، سفته‌هایی به ارزش ۱۸ میلیارد تومان از وی دریافت کرده‌بود.

متهم گفت: صبح روز حادثه بر سر نحوه تسویه بدهی با مقتول وارد مشاجره شد و در جریان درگیری، پس از شکستن آکواریوم، با چاقو و خرده‌شیشه‌های آن به مقتول حمله کرد که منجر به قتل شد.

در ادامه تحقیقات جنایی، کارآگاهان با همکاری صاحبخانه موفق شدند یک قبضه سلاح کمری غیرمجاز را به همراه خشاب و تعدادی فشنگ در داخل کولر آبی واقع در پشت‌بام خانه کشف کنند. بررسی‌های پلیس نشان داد صاحبخانه نیز اقدام به خرید این سلاح غیرمجاز کرده‌است، به همین دلیل وی به عنوان متهم دوم پرونده تحت تحقیق قرار گرفت. تحقیقات جنایی برای روشن شدن تمامی ابعاد این درگیری مرگبار، بررسی اظهارات متهمان و تکمیل پرونده همچنان ادامه دارد.