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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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موتور یادگاری سرباز شهید اوین، ۲ زندانی را آزاد کرد

1 موتور سرباز شهید اوین، این‌بار نه برای رفت‌وآمد، که برای گشودن گره زندگی دو زندانی غیرعمد به کار آمد
 جلال مهرگان 

جوان آنلاین: موتور سرباز شهید اوین، این‌بار نه برای رفت‌وآمد، که برای گشودن گره زندگی دو زندانی غیرعمد به کار آمد. امیرمحمد رحمتی پیش از شهادتش آرزو داشت با فروش موتور محبوبش به آزادی یک زندانی کمک کند، اما پدر و مادرش پس از شهادت او، نیت خیر فرزندشان را ادامه دادند و با هزینه‌ای که برای این کار خیر کنار گذاشتند، دو زندانی غیرعمد را به خانه‌هایشان بازگرداندند. 
امیرمحمد رحمتی، جوانی که ۱۸ ماه از عمرش را به عنوان سرباز در زندان‌ها به خدمت گذراند، اما دوم تیرماه ۱۴۰۴، حمله رژیم‌صهیونیستی به زندان اوین، همه آرزو‌های خانواده‌اش را برای همیشه بر باد داد. امیرمحمد به شهادت رسید؛ جوانی که به گفته مادرش، در دوران خدمت دغدغه زندانیان غیرعمد را داشت و آرزو می‌کرد بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند. امیرمحمد مدتی به عنوان سرباز همراه، زندانیان بیمار را برای درمان به مراکز پزشکی می‌برد. در همین رفت‌وآمد‌ها با مشکلات آنها آشنا شد. مریم شهرابی، مادر شهید، می‌گوید پسرش یک بار پس از انتقال زندانی بیماری به بیمارستان مدرس، از وضعیت مالی او باخبر شد و تصمیم گرفت برای کمک به او موتور مورد علاقه‌اش را بفروشد. 
به گفته مادر، امیرمحمد قصد داشت ۱۰۰ میلیون تومان از پول فروش موتور را برای پرداخت بدهی آن زندانی هزینه کند و با باقی پول، یک موتور قسطی تهیه کند. او موضوع را با مددکاری زندان اوین در میان گذاشت و پس از هماهنگی با ستاد دیه تهران، زمینه آزادی آن زندانی فراهم شد؛ با این حال، امیرمحمد همچنان به فکر انجام کار خیر بود. اما جنگ تحمیلی آغاز شد و دوم تیرماه، امیرمحمد در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید. موتور او که قرار بود وسیله‌ای برای کمک به یک زندانی باشد، حالا برای خانواده به یادگار ماند. یک سال بعد، مادر تصمیم گرفت به جای برگزاری مراسم سالگرد در تالار، هزینه آن را صرف همان کاری کند که فرزندش دوست داشت؛ آزادی زندانیان غیرعمد. او با همسرش موضوع را دنبال کرد و سرانجام خانواده تصمیم گرفتند با فروش نکردن موتور و حفظ آن به عنوان یادگار، هزینه آزادی زندانیان را از محل دیگری تأمین کنند. 
در نهایت ۱۰۰ میلیون تومان برای آزادی دو زندانی غیرعمد اختصاص یافت؛ یک زن سرپرست خانوار و یک مرد ۳۸ ساله که هر کدام با کمک ۵۰ میلیون تومانی خانواده شهید از زندان آزاد شدند. طلبکاران این دو زندانی نیز پس از اطلاع از نیت خانواده شهید، در میزان طلب خود تخفیف دادند. 
عباس کشانی، مدیر ستاد دیه استان تهران با اشاره به اقدام خانواده شهید رحمتی گفت: «این اقدام ارزشمند، جلوه‌ای از فرهنگ ماندگار ایثار و بخشش است؛ خانواده‌ای که با نیت خیر فرزند شهیدشان، قدمی برای گره‌گشایی از زندگی دیگران برداشتند. با بخشش این خانواده، در‌های زندان باز شد و امید و آرامش دوباره به زندگی خانواده‌هایی بازگشت که چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان بودند. این روحیه بخشندگی می‌تواند الگویی ماندگار برای ترویج فرهنگ کمک به همنوع باشد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اوین ، آزادی ، خانواده
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