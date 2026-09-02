‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

جوان آنلاین: پسر معتاد که متهم است پدرش را با آبمیوه مسموم به قتل رسانده است، بازداشت شد.

اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، مرگ مشکوک مرد میانسالی به نام حمید در یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس گزارش شد. این مرد ساعتی قبل در حالی که وضعیت جسمانی وخیمی داشت و قادر به صحبت کردن نبود، توسط پسر جوانش به بیمارستان منتقل شده بود، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند و حمید جان باخت.

انتقال پدر به بیمارستان

با حضور مأموران در بیمارستان مشخص شد پسر مقتول که همراه پدرش زندگی می‌کرد، او را در شرایطی وخیم به مرکز درمانی منتقل کرده است. این جوان در تحقیقات اولیه به مأموران گفت: «همراه پدرم زندگی می‌کنم. چند روزی بود حالش خوب نبود و از او خواستم برای درمان به بیمارستان مراجعه کند، اما قبول نمی‌کرد. ساعتی قبل وقتی از بیرون به خانه برگشتم، دیدم پدرم حالش بد شده و روی زمین افتاده است. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و او را به بیمارستان منتقل کردم، اما فوت کرد.»

شکایت اعضای خانواده

در حالی که جسد حمید به دستور بازپرس جنایی برای انجام آزمایش‌های لازم و مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شده بود، فرضیه اولیه مأموران این بود که مرد میانسال بر اثر سکته جان باخته است، اما اظهارات خواهر و برادر حمید، مسیر تحقیقات را تغییر داد.

یکی از اعضای خانواده با طرح شکایت اعلام کرد که برادرش هیچ بیماری نداشته و احتمال می‌دهد پسرش که به مواد مخدر اعتیاد دارد، او را به قتل رسانده باشد.

این فرد در توضیح اختلاف‌های خانوادگی گفت: «برادرم پس از فوت همسرش همراه پسرش کیوان که معتاد به مواد مخدر است زندگی می‌کرد. یک دختر و یک پسر دیگرش ازدواج کرده و جدا از او زندگی می‌کردند. برادرم همیشه به خاطر اعتیاد کیوان با او اختلاف داشت. مدتی قبل هم تصمیم گرفته بود دوباره ازدواج کند، اما کیوان با این تصمیم مخالفت می‌کرد و اختلاف آنها بیشتر شده‌بود. حتی شنیده بودیم که او پدرش را تهدید کرده است. برادرم هیچ بیماری نداشت و سرحال بود و قصد داشت زندگی تازه‌ای را شروع کند. به همین دلیل احتمال می‌دهیم پسرش او را به قتل رسانده و با صحنه‌سازی قصد داشته مأموران را فریب دهد.»

راز سیانور در آزمایش‌ها

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات تخصصی برای کشف راز مرگ حمید آغاز شد.

در ادامه، نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی راز مرگ مرد میانسال را فاش کرد. کارشناسان اعلام کردند مرگ حمید طبیعی نبوده و او بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف سیانور جان باخته است.

تحقیق از فرزندان مقتول

با مشخص شدن قتل، کارآگاهان تحقیقات خود را روی اعضای خانواده متمرکز کردند. بررسی‌ها نشان می‌داد رفت‌وآمد حمید به خانه محدود بوده و در میان بستگان، تنها فرزندانش ارتباط نزدیکی با او داشتند. به همین دلیل دو پسر و دختر مقتول برای تحقیقات به پلیس آگاهی احضار شدند.

دختر حمید در بازجویی‌ها اعلام کرد که هیچ مخالفتی با تصمیم پدرش برای ازدواج نداشته و روز حادثه نیز از طریق برادرش کیوان در جریان مرگ پدرشان قرار گرفته است. پسر دیگر مقتول نیز گفت هیچ اختلافی با پدرش نداشته، هر از گاهی به او سر می‌زده و در انجام کارهایش کمکش می‌کرده است. او نیز با طرح شکایت، خواستار شناسایی و مجازات عامل مرگ پدرش شد.

اعتراف پس از انکار

در ادامه تحقیقات، مأموران کیوان را به عنوان مظنون اصلی بازداشت کردند. او در نخستین بازجویی‌ها قتل پدرش را انکار کرد، اما در ادامه و پس از مواجه شدن با شواهد و مدارک به دست آمده، سرانجام لب به اعتراف گشود و به قتل پدرش با خوراندن ماده سمی اعتراف کرد.

متهم پس از اعتراف به قتل، برای ادامه تحقیقات، کشف انگیزه جنایت و روشن شدن زوایای پنهان این حادثه در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

می‌خواستم پدرم را تنبیه کنم

کیوان جوانی است که سال‌ها با اعتیاد به مواد مخدر دست‌وپنجه نرم می‌کرد و مدتی قبل در پی مرگ مشکوک پدرش، به اتهام قتل بازداشت شد. او پس از اعتراف به قتل، در اظهارات خود مدعی شد که قصد کشتن پدرش را نداشته و تنها می‌خواسته او را تنبیه کند، اما در نهایت پدرش جان باخته است.

کیوان، به چه مواد مخدری اعتیاد داری؟

قبلاً تقریباً هر نوع ماده مخدری مصرف می‌کردم، اما مدتی است که قرص و شربت متادون مصرف می‌کنم.

اختلاف تو با پدرت به خاطر اعتیادت بود؟

بله. سال‌هاست اعتیاد دارم. چند بار هم ترک کردم، اما دوباره به مصرف مواد روی آوردم. پدرم همیشه به خاطر اعتیادم با من مشاجره لفظی داشت و می‌گفت چرا مواد مصرف می‌کنم. همین موضوع باعث شده بود بین ما اختلاف به وجود بیاید.

یعنی به خاطر همین اختلاف، پدرت را به قتل رساندی؟

من قصد کشتن پدرم را نداشتم. البته اختلاف ما فقط به اعتیاد من محدود نمی‌شد و مشکلات دیگری هم داشتیم. آن روز عصبانی شدم و تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم، اما در نهایت اتفاقی افتاد که باعث مرگش شد.

چه اختلاف دیگری با پدرت داشتی؟

پدرم قصد داشت دوباره ازدواج کند. وقتی فهمیدم می‌خواهد ازدواج کند، با تصمیمش مخالفت کردم، اما او تصمیم خودش را گرفته بود. برایم سخت بود زن دیگری به جز مادرم وارد خانه شود. از طرفی احساس می‌کردم اگر پدرم ازدواج کند، شرایط زندگی من هم تغییر می‌کند و شاید دیگر جایی در آن خانه نداشته باشم. همین موضوع اختلاف ما را بیشتر کرده بود.

چه شد که تصمیم گرفتی پدرت را به قتل برسانی؟

همان‌طور که گفتم، قصد قتل نداشتم. آن روز سر همین موضوع با پدرم درگیر شدم. چند قرص متادون را داخل آب هویج حل کرده بودم تا خودم مصرف کنم، اما وقتی عصبانی شدم، آن را به پدرم دادم. فکر نمی‌کردم باعث مرگش شود.

اما پزشکی قانونی علت مرگ پدرت را مسمومیت با سیانور اعلام کرده است. در این‌باره چه می‌گویی؟

نمی‌دانم. من فقط همان آبمیوه را به پدرم دادم و از علت اعلام‌شده برای مرگش اطلاعی ندارم.

حرف آخرت چیست؟

پشیمانم.‌ای کاش هیچ‌وقت آن آبمیوه را به پدرم نمی‌دادم. اگر می‌دانستم چنین اتفاقی می‌افتد، هرگز این کار را نمی‌کردم.