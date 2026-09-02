سرپرست وزارت دفاع گفت: در حال طراحی و معماری نظامات متناسب برای صحنه نبرد‌های احتمالی آینده هستیم و اطلاعات ذیقیمتی از ظرفیت‌های فناورانه‌ای که در این جنگ به کمک دشمن آمدند، در اختیار داریم.

جوان آنلاین: در دیدار امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، و جمعی از فرماندهان عالی رتبه ارتش با سردار سرتیپ ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، آخرین تحولات و دستاورد‌های جنگ تحمیلی اخیر و الزامات ارتقای آمادگی و توان دفاعی کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در ابتدای این دیدار ضمن عرض خیر مقدم به فرمانده کل ارتش و فرماندهان با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های اخیر، جانفشانی نیرو‌های مسلح از جمله ارتش، سپاه و فراجا را برگ زرینی در تاریخ دفاع از کشور دانست و گفت: این دفاع و ایستادگی در تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.

وی با اشاره به روند‌های صنعتی و فناورانه جنگ اخیر اظهار کرد: مطالعات و بررسی‌های ما از صحنه نبرد نشان می‌دهد دشمن با بالاترین سطح فناوری با جمهوری اسلامی ایران درگیر شد و این جنگ، از منظر فناورانه، دستاورد‌ها و آموزه‌های مهمی برای کشور به همراه داشت.

سرپرست وزارت دفاع افزود: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، در حال طراحی و معماری نظامات متناسب برای صحنه نبرد‌های احتمالی آینده هستیم و اطلاعات و تحلیل ذیقیمت و دقیقی از ظرفیت‌های فناورانه‌ای که در این جنگ به کمک دشمن آمدند، در اختیار داریم.

سردار ابن‌الرضا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اتکا به صنعت دفاعی بومی، دانشمندان، نخبگان، مهندسان جوان و ظرفیت‌های داخلی، در برابر این سطح از فناوری ایستادگی کرد، گفت: این جنگ نشان داد حتی در شرایط تحریم‌های گسترده، و فشار می‌توان با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی در برابر پیشرفته‌ترین فناوری‌ها ایستاد و پیروز شد.

وی ادامه داد: این جنگ هم توان دشمن و شیوه‌های عملیاتی او را برای ما روشن کرد و هم محک جدی برای سنجش توانمندی‌های کشور در برابر آخرین سطح فناوری دنیا بود؛ اما مهم‌تر از همه، اعتمادبه‌نفس و باور واقعی و عمیق به «ما می‌توانیم» بود که در این میدان شکل گرفت و تقویت شد.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به حرکت کشور در مسیر تحقق مطالبه «ایران هرچه قوی‌تر» اظهار داشت: یکی از آموزه‌های مهم این جنگ، ضرورت تولید در شرایط سخت، ارتقای مستمر فناوری و تأمین نیاز‌های میدان در شرایط جنگ بود. نکته مهم آن است که در این جنگ اجازه ندادیم با فرسایش فناورانه مواجه شویم و به این نتیجه رسیدیم که نوآوری باید مستمر و پیوسته و پویا باشد.

سردار ابن‌الرضا همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده، وزیر دفاع شهید، و دیگر شهدای وزارت دفاع، به‌ویژه دانشمندان شهید، گفت: دشمن در این جنگ عمده تمرکز خود را بر نقاط مهم و اثرگذار جمهوری اسلامی ایران قرار داد و هرچه یک بخش بیشتر مورد تهاجم قرار گرفت، نشان‌دهنده اهمیت و تعیین‌کنندگی آن در تولید قدرت بود؛ موضوعی که برای مجموعه دفاعی کشور مایه افتخار و مباهات است.

در ادامه، امیر سرلشکر حاتمی با تأکید بر اینکه پیروز قطعی جنگ ایران است، اظهار داشت: دشمن به هیچ‌یک از اهدافی که اعلام کرده بود نرسید و آنچه در ارزیابی یک جنگ تعیین‌کننده و شاخص است، میزان تحقق اهداف است که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مانع تحقق آنها شدند.

فرمانده کل ارتش افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از این جنگ محکم‌تر و مستحکم‌تر پابرجاست و دنیا نیز پس از جنگ به قدرت واقعی ایران پی برده و با احترام بیشتر با کشورمان برخورد می‌کند. امروز ملت‌های مختلف، ایستادگی ایران در برابر قدرت زورگو و اتکای ما به توانمندی‌های داخلی را تحسین می‌کنند.

وی با اشاره به فریبکاری و بدعهدی دشمنان و تلاش آنان برای اجرای الگوی جنگ ترکیبی علیه مردم ایران گفت: دشمن پس از شکست در برابر نیرو‌های مسلح، بار دیگر تلاش می‌کند با تحریک و تهییج مردم به اهداف خود دست پیدا کند، اما مردم بصیر و انقلابی ایران همانند سال‌های پس از انقلاب، پاسخ این توطئه‌ها را محکم و پشیمان کننده خواهند داد.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه انتقام رهبر شهید انقلاب اسلامی قطعی، واقعی و فراموش‌نشدنی است، تأکید کرد: لازمه این مسیر، ارتقای آمادگی‌ها و تولید روزافزون قدرت درون‌زا است.

فرمانده کل ارتش تجربه جنگ اخیر را منحصر‌به‌فرد دانست و گفت: در این جنگ مستقیماً با شیطان بزرگ مواجه شدیم و جنگ فناورانه را به‌صورت واقعی درک کردیم؛ شناختی که قطعاً به افزایش آمادگی و توان دفاعی کشور منجر خواهد شد.

امیر حاتمی با تأکید بر اینکه مرحله کنونی، دوره تثبیت پیروزی است، اظهار داشت: تثبیت پیروزی با قدرت انجام می‌شود و مأموریت ما در این برهه تاریخی، ارتقای آمادگی‌ها در کنار افزایش قدرت است تا پیروزی نهایی به دست آید.

وی خاطرنشان کرد: به هر اقدام دشمن، چندبرابر و با قدرت واکنش نشان خواهیم داد تا در محاسبات و معادلات آنان تثبیت شود که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود و ملت ایران کاملاً مصمم است این پیام بسیار روشن ما به جهان است.

در انتهای این دیدار فرماندهان و مدیران عالی صنعت دفاعی در خصوص تحولات میدان و جنک گفت‌و‌گو تبادل نظر کردند.